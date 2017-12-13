12:18, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Çin’de Nancing Katliamı’nın 80’inci yılı anılıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin’de, Japon işgalinde 300 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan Nancing Katliamı’nın 80’inci yılı anılıyor.

Çin Komünist Partisi resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Nancing kentinde düzenlenen anma törenine Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve üst düzey yetkililer katıldı.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Yü Cıngşıng, törende yaptığı konuşmada, Çin ve Japon halklarının zor elde edilen barışı kucaklaması ve uluslararası toplumun dürüstçe tarihle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Tarihi trajedinin tekrarlanmaması için insanlığın barışı sonsuza kadar sürdürmek adına çabalaması gerektiğinin altını çizen Yü, Çin ve Japonya’nın, halkların temel çıkarları çerçevesinde dostluk ve iş birliği kapsamında hareket etmesi ve bu dostluğu gelecek nesillere aktarması gerektiğini vurguladı.

NANCİNG KATLİAMI

Çin Cumhuriyeti'nin o dönem başkenti Nancing'in, 1937 yılında Japon İmparatorluk Kara Kuvvetleri tarafından ele geçirilmesi sırasında altı hafta süresince katliamlar ve tecavüz olayları yaşanmıştı. Nancing'de işgal sırasında Japon birlikleri tarafından uluslararası kaynaklara göre 200 bin, Çin makamlarına göre ise 300 binden fazla kişinin öldürüldüğü belirtiliyor.

Çin ordusu, ülke genelinde verdiği 8 yıllık mücadele sonucu 1945 yılında Japon güçlerinin işgaline tamamen son vermişti. Çin Ulusal Kongresi Daimi Komitesinin 2014 yılında düzenlediği toplantılarında, 3 Eylül Japonya'ya karşı zafer, 13 Aralık da Nancing katliamı kurbanları için Ulusal Anma Günü olarak belirlenmişti.

Kentte Nancing'de yaşanan katliamın unutulmaması adına birçok anıt ve müze yapılırken kent, ülkede "trajediler şehri" olarak biliniyor. Nancing'in en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan ve katliam anısına yapılan "Büyük Nancing Katliam Müzesi"nde o döneme ait kalıntı ve belgelerin yanı sıra işgal sırasında öldürülenlerin iskeletleri de sergileniyor.