Esad rejiminden Cenevre'ye terör gündemi dayatması

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye konulu 8. tur görüşmelere katılan muhalefet heyeti sözcüsü Ahmet Ramazan, Beşşar Esad rejimi heyetinin siyasi geçişi görüşmekten kaçındığını, doğrudan müzakereleri de reddederek terörle mücadele konusunu dayattığını söyledi.
Ramazan, "Rejim heyetinin Cenevre'ye dönmesiyle görüşmeler yeniden başladı. Bu kapsamda rejim heyetinden sunulanlara cevap vermesi bekleniyor." dedi.
Rejimin görüşmelerde "reddetme ve ön şart koşma" politikası izlediğini anlatan Ramazan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rejim heyeti doğrudan görüşmeleri reddediyor. Rejimin bu davranışı, BM'ye ciddi görüşmeler istemediğine yönelik bir mesajdır. Rejim heyeti görüşmelere ön şart koştu. Rejim heyeti Beşşar Esad'ın geleceğine ilişkin yapılacak görüşmeleri reddederek ön şart öne sürmüştür. Dolayısıyla rejimin geleceğine ilişkin görüşmeleri reddediyorlar. Ayrıca (geçen ay muhaliflerin yeni müzakere heyeti belirlediği) Riyad 2 toplantısının bildirisini de kabul etmiyorlar."
Rejim heyetinin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın sunduğu 12 temel ilkeyi de kabul etmediklerini vurgulayan Ramazan, rejim heyetinin geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörle mücadele konularının görüşülmesine girmeyi istemediğini aktardı.
Ramazan, de Mistura'nın artık gelecekle ilgili seçenek ve senaryolar hazırlaması gerektiğine dikkati çekerek, "Muhalefet heyeti, Mistura'dan cesur olmasını ve fiili olarak görüşmeleri reddeden karşı tarafı uyarmasını istiyor. Artık top BM'nin sahasında. Onların bu görüşmelere yönelik atacakları adımlar önemli." şeklinde konuştu.
Muhalefet heyetinin sözcüsü Ramazan, rejim heyetinin görüşmeleri engellemek için her türlü yola başvurduğunu hatırlatarak, "Mistura önümüzdeki günlerde anayasa ve seçim konularını konuşmak istiyor. Rejim ise istemiyor. Dolayısıyla sorun, Mistura'nın görüşeceklerinde değil, sorun rejimde." ifadesini kullandı.
Cenevre müzakerelerinin ilki 30 Haziran 2012'de yapılmıştı. Cenevre 2, 22 Ocak 2014'te başlamış ancak sonuçsuz kalmıştı. 29 Ocak 2016'da üçüncü kez başlayan görüşmeler, Esed rejiminin Halep'i kuşatmaya alması nedeniyle sona ermişti.
Bu seneki Cenevre görüşmelerinin ilki, 1 yılı aşkın aradan sonra 23 Şubat- 4 Mart'ta düzenlenmişti. 4. tur olan bu görüşmelerde, Beşşar Esed rejimi heyetinin ısrarı üzerine BMGK'nın 2254 sayılı kararının belirlediği konular dışında "terörle mücadele" başlığı eklenmişti. 22 Mart-1 Nisan'daki 5. tur görüşmelerde rejim, zaman kazanma taktiği olarak kendi eklettiği "terörle mücadele" konusuna yoğunlaşmıştı. 16 Mayıs'ta başlayan Cenevre 6 ve 10 Temmuz'da başlayan Cenevre 7 görüşmeleri, rejimin sivilleri hedef alan saldırılarının sürmesi üzerine yalnızca dörder gün sürmüş, sonuç alınamamıştı.
Myanmar'da Reuters ajansının iki muhabiri gözaltına alındı.
Macaristan'ın Özbekistan Büyükelçisi Peter Santo dün, 12 Aralık'ta, Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı'nda yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasında kapsamlı ekonomik iş birliği olanaklarının ele alındığı açıkladı.
Suriye'nin İdlib ilinde Beyaz Baretliler, patlamamış bomba tehlikesine karşı çocukları bilgilendirdi
Dün gündüz saatlerinde kesilen Trans Avusturya Boru Hattı’ndaki (TAG) gaz akışının dün akşam geç saatlerde onarımın tamamlanmasının ardından normal seyrine döndüğü belirtildi.
Cenevre'deki Suriye konulu 8. tur görüşmelere katılan muhalefet heyeti sözcüsü Ramazan, Esad rejimi heyetinin siyasi geçişi görüşmekten kaçındığını, doğrudan müzakereleri de reddederek terörle mücadele konusunu dayattığını söyledi.
Japonya'nın 1937’de Çin'i işgali sırasında 300 bin kişinin öldüğü Nancing'de anma etkinlikleri düzenleniyor
İstanbul'da düzenlenen Kudüs zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan ülkeleri, Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum." sözleriyle dünyaya çağrıda bulundu
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus donanmasına ait, Suriye’nin Tartus kentindeki üssün genişletmesiyle ilgili anlaşmayı Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sundu.
İsrail askerlerinin, Hamas yöneticilerinden milletvekili Hasan Yusuf'u Batı Şeria'da gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto amacıyla Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenen gösterilere müdahalesinde 124 Filistinlinin yaralandığı belirtildi
Özbekistan'da yolsuzlukla mücadele için 51 maddelik yeni program uygulanmaya başlayacak
ABD'de vergi reformu için uzlaşma sürecine giren Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, Kurumlar Vergisi oranını yüzde 20 yerine yüzde 21'e indirme konusunda anlaştığı iddia edildi.
Yayın ücretlerindeki artış konusunda Rusya ile anlaşamayan Kazakistan ülkedeki Rus TV kanallarını kapattı
Frankfurt'ta yabancı kökenli 37 kişinin ödüllendirildiği törende, Frankfurt Goethe Üniversitesi Kliniği Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Korkusuz, Höchst Hastanesinden emekli Prof. Dr. Şen ile Akbank AG Yönetim Kurulu Başkanı Özcan da ödül aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Putin'in Rus askerlerini Suriye'den çekeceği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Çok ilginç; Rusya, Suriye'de görevin bittiğini düşünebilir. Suriye'de bizim işimiz bitmedi. 'Biz' derken ABD'yi, bütün koalisyon güçlerini kastediyorum. Eğer Rusya çekilecekse bu onların seçimi fakat biz müttefiklerimizle ülkede istikrar sağlamaya devam edeceğiz." dedi.
Dünya Sağlık Örgütü, Yemen'de difteri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e yükseldiğini duyurdu