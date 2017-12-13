Güncelleme: 13:00, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Abbas: ABD'nin barış sürecinde yer almasına asla izin vermeyeceğiz





Filistin Devlet Başkanı Abbas, "ABD'nin, İsrail-Filistin arasındaki barış sürecinde ara bulucu vasfını yitirdiğini belirterek, "ABD'nin gelecekte siyasi barış sürecinde yer almasına asla ve asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı. "İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN'İN TANINMASI İÇİN ÇALIŞMALIYIZ" Abbas, burada yaptığı konuşmada, "ABD artık İsrail-Filistin arasındaki barış sürecinde ara bulucu vasfını yitirmiştir. ABD'nin gelecekte siyasi barış sürecinde yer almasına asla ve asla izin vermeyeceğiz." dedi. "Bütün gücümüzle artık işgal altındaki Filistin'in devlet olarak tanınması için çalışmalıyız" diyen Abbas, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olmaması halinde barış ve istikrarın gelmeyeceğini söyledi.

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