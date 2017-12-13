Güncelleme: 13:15, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Hatay merkezli FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama



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Hatay merkezli 4 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'si tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hatay merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay, Ankara, Erzincan ve Adıyaman'da düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilen bir emniyet müdürü ve uzman çavuşun da yer aldığı 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hatay merkezli 4 ilde 8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınmış, aranan 5 kişi ise daha sonra yakalanmıştı.

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