13:49, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Rusya'dan İtalya'ya doğalgaz akışı yeniden başlatıldı





Dün gündüz saatlerinde kesilen Trans Avusturya Boru Hattı’ndaki (TAG) gaz akışının dün akşam geç saatlerde onarımın tamamlanmasının ardından normal seyrine döndüğü belirtildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avusturya’da bir bağlantı istasyonunda dün meydana gelen patlamanın ardından geçici süreyle durdurulan Rusya'dan İtalya’ya doğalgaz akışının yeniden başlatıldığı bildirildi. İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberinde, dün gündüz saatlerinde kesilen Trans Avusturya Boru Hattı’ndaki (TAG) gaz akışının dün akşam geç saatlerde onarımın tamamlanmasının ardından normal seyrine döndüğü belirtildi. Açıklamada böylece, TAG’dan sağlanan gaz akışıyla İtalya’nın kuzeydeki Tarvisio kentindeki gaz istasyonuna da kesintinin ardından ilk gazın ulaştığı kaydedildi.

Avusturya’nın Aşağı Avusturya eyaletine bağlı Gänserndorf kasabasındaki Baumgarten gaz bağlantı istasyonunda dün sabah meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmiş, 18 kişi yaralanmıştı. Patlamanın ardından, Avusturya üzerinden İtalya’ya giden Rus gazının akışı dururken, bölgede acil durum ilan edilmişti.

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