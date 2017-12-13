Bilim adamları, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki (Arktik) ısınma ve buzul erimesinin artık anormal durum olmaktan çıkıp olağan hale geldiğine işaret ederek, "Dünyanın buzdolabının kapısı açık kaldı." yorumunda bulundu.
BBC'de yer alan habere göre, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA) yayımladığı yıllık "Arktik Karnesi", Kuzey Kutup Dairesi'nin artık istikrarlı soğuk iklim kuşağı olmaktan çıktığını ortaya koydu.
Kara ve deniz yüzeyi sıcaklıkları ile deniz ve kara buz örtüsü miktarına dair ölçümlerin yer aldığı yıllık raporda, artan sıcaklık değerleri ve buzul erimesinin bölgenin "yeni normali" haline geldiği belirtildi.
Amerikan Jeofizik Birliğinin New Orleans kentindeki toplantısında sunulan raporda, 2017'de Kuzey Kutup Dairesi'nde karalardaki ortalama hava sıcaklığının normal değerlerin 1,6 derece üzerinde olduğu, bunun 2016'da kaydedilen rekor sıcaklık artışın ardından tespit edilen en yüksek ikinci artış olduğu bildirildi.
Rapora göre, deniz yüzeyi sıcaklık değerlerinde de artış kaydedildi.
Bu arada kara buzulları da erimeye devam etti. Grönland buz örtüsü, 2002'de ölçümlerin başlamasından bu yana her yıl olduğu gibi geçen yıl da küçülmeye devam etti.
NOAA Arktik Araştırma Programı Direktörü Dr. Jeremy Mathis, soğuk hava ve buz kuşağı olarak işlev gören Arktik bölgesinin özelliğini yitirmeye başladığını vurguladı.
Mathis, "Arktik bölgesi, dünyanın buzdolabı gibiydi. Şimdiyse o buzdolabının kapısı açık halde." dedi.
Bölgedeki ısınmanın tarihte benzeri görülmemiş hızda bir değişimi de beraberinde getirdiğini belirten Mathis, insanlığın buna uyum sağlamakta zorlanacağı uyarısında bulundu.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin yıllık "Arktik Karnesi", Kuzey Kutup Dairesi'nin artık istikrarlı soğuk iklim kuşağı olmaktan çıktığını ortaya koydu.
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