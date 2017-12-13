14:58, 13 Aralık 2017 Çarşamba

KDK'ya "süresiz yoksulluk nafakası" başvurusu





Kamu Denetçiliği Kurumuna, süresiz nafaka yükümlülüğünün kaldırılmasına yönelik başvuru yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), süresiz nafaka yükümlülüğünün kaldırılması için başvuruda bulunuldu. KDK'dan yapılan açıklamaya göre, süresiz yoksulluk nafakasının insan haklarına ve sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu ileri süren bir kişi, kuruma başvuruda bulundu. Başvuruda, süresiz yoksulluk nafakasının kaldırılması istenerek boşanan erkeğin hem tazminat ödemek hem de nafaka ödemek zorunda kaldığı bildirildi. Boşanan kadının sigortasız çalışmaya teşvik edildiği öne sürülen başvuruda, erkeğin ömür boyu ödeyeceği bir borca mahkum edildiği ifade edildi. Kurumun başvuruya ilişkin inceleme yapacağı kaydedildi.

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