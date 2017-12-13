15:01, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Beyaz Baretlilerden çocuklara "patlamamış bomba" eğitimi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde Beyaz Baretliler (sivil savunma), çocuklara patlamamış bombalarla ilgili eğitim verip, bilgilendirme broşürü dağıttı.

İç savaşın 7. yılına girdiği Suriye'de siviller, hava saldırılarında patlamayan ancak sonradan infilak eden bombalar nedeniyle de hayatını kaybediyor.

Patlamamış bombalar, özellikle çocuklar için tehdit arz ediyor.

Bu durumun önüne geçmek isteyen İdlib sivil savunma ekipleri, infilak etmemiş bombalarla ilgili çocuklara okullarda eğitim verip, broşürler dağıtıyor.

Sivil savunma görevlisi Ahmet Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekip olarak çocukları patlamamış bombalara karşı korumak için bir kampanya başlattık. Bunu ilk olarak okullarda uygulamaya koyduk." dedi.

Masri, "Savaş kalıntılarından dolayı etraf çok tehlikeli. Çok sayıda patlamamış bomba var. Bilinçlendirmek için şu an çocuklara eğitim veriyoruz. Daha sonra da yetişkinler için de çalışmalar başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Masri, "Uçak saldırılarından dolayı etrafta çok sayıda patlamamış bomba var. Çocuklar misket bombalarını oyuncak zannedip oynuyorlar. Savaş kalıntılarıyla oynamamalarını söylüyoruz. Aileleri aracıIığıyla sivil savunma ekiplerine bilgi vermelerini istiyoruz." şeklinde konuştu.