15:10, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu





Yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 25 yabancı uyruklu yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında Meriç ilçesinde H.C'nin kullandığı minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan Suriye, Somali ve Eritre uyruklu 25 kişi tespit edildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alının sürücü H.C. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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