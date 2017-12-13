Macaristan ve Özbekistan arasında ekonomik işbirliği planları

Macaristan'ın Özbekistan Büyükelçisi Peter Santo dün, 12 Aralık'ta, Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı'nda yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasında kapsamlı ekonomik iş birliği olanaklarının ele alındığı açıkladı.
Görüşmede taraflar, ticaret ve ekonomik iş birliğine dair mevcut durumu ve gelecekteki olasılıkları masaya yatırırken, tarım, hayvancılık, makine yapımı gibi konulara dair görüş alışverişinde bulundular. Yine görüşme sırasında, Şubat 2018'de gerçekleştirilecek olan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun bir sonraki toplantısının organizasyonu üzerinde de mutabık kalındığı belirtildi.
Macaristan ve Özbekistan arasında diplomatik ilişkiler ilk defa Mart 1992'de kuruldu ve Ocak 1996'da da Macaristan'ın kültürel ve diplomatik temsilciliği Taşkent'te hizmete açılmıştı. Son olarak bu yılın Haziran ayında Macaristan'ın Taşkent Büyükelçiliği açıldı ve ilk büyükelçi olarak Peter Santo göreve başladı.
Kaynak: QHA
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Macaristan'ın Özbekistan Büyükelçisi Peter Santo dün, 12 Aralık'ta, Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı'nda yaptığı görüşmelerde, iki ülke arasında kapsamlı ekonomik iş birliği olanaklarının ele alındığı açıkladı.
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