16:42, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Pakistan'da avukatlar adliye bastı





Multan ilinde yeni hizmete açılan adliye binası avukatlar tarafından tahrip edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Pakistan'ın Multan şehrinde avukatlar, kendilerine oda ayrılmadığı gerekçesiyle yeni adliye binasını bastı. Yerel basındaki haberlere göre, Asya Kalkınma Bankasının desteğiyle inşa edilen ve geçen ay hizmete giren Multan adliye binası bir grup avukat tarafından tahrip edildi. Yeni binada kendileri için oda ayrılmamasını protesto eden avukatlar, adliye önündeki polis engelini aşarak binaya girdi. Sopalarla binanın camlarını kıran avukatlar, mobilyalara da zarar verdi. Kadın avukatların da destek verdiği eylem nedeniyle adliye binası kullanılamaz hale geldi. Pencab Eyaleti Adalet Bakanı Rana Sanaullah, "Demokratik haklarını kullanan avukatların isteklerinin yerine getirilmesi için müzakerelere başlayacağız." dedi.

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