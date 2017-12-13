17:06, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Suriye'de 7 İran milisi öldürüldü





Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 7 milisin öldürüldüğü bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu internet sitesindeki habere göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen Zeynebiyyun Tugayları'ndan 5 ve Fatimiyyun Tugayları'ndan 2 milis Kum kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrası defnedildi. Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı güçlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor. İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan "Fatimiyyun Tugayı" ve Pakistanlı milislerin oluşturduğu "Zeynebiyyun Tugayı", Suriye'deki Beşşar Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları tarafından en ön safta kullanılan milis güçler olarak biliniyor.

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