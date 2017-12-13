17:32, 13 Aralık 2017 Çarşamba

AFAD'dan Arnavutluk'taki selzedelere yardım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arnavutluk'ta 1 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinden zarar gören ailelere gıda ve giysi yardımında bulundu.

Başkent Tiran'da gerçekleşen yardım dağıtımına Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve AFAD temsilcilerinin yanı sıra Tiran Valisi Suzana Jahollari katıldı.

Jahollari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal afetlerde Türkiye'nin her zaman Arnavutluk'un yanında bulunduğunu hatırlatarak, Tiran'ın çok ağır sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Türkiye'nin ülkesine sunmuş olduğu yardımlardan dolayı teşekkür eden Jahollari, "Türkiye büyük bir ülke. Onlarla dost ile kardeş halk olduğumuzdan ve birbirimize yardım ettiğimizden dolayı çok iyi hissediyoruz." dedi.

Sel mağduru Shpresa Koldashi de AFAD'ın diğer yüzlerce aileye olduğu gibi kendi ailesine de yardım ettiğini aktararak, kendilerine yardım eden ve kendileriyle ilgilenen Türk kurumlarına teşekkür etti.

AFAD tarafından ülke genelindeki sel mağduru ailelere bin 300 gıda paketi ile bin 160 giysi paketi yardımı yapıldı. Yardımlar Arnavutluk'un farklı şehirlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri iş birliğinde ulaştırılıyor.

Daha önce Türk Kızılayı tarafından da Arnavutluk'taki sel mağduru ailelere gıda ve hijyenik malzeme yardımı yapılmıştı.

Tiran, Fier, Avlonya, Debre, Fushe Kruje, Ergiri gibi ülkenin birçok şehrinde 1 Aralık'ta başlayan yağmurlar sonucu oluşan sel felaketinden çok sayıda aile etkilenmiş, tarım alanları kullanılamaz hale gelmiş ve bazı bölgelerde okullar tatil edilmişti.