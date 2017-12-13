Avusturya'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Avusturya'nın başkenti Viyana’da bir grup gösterici, Avrupa Birliği (AB) içinde savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) girişiminin, ülkenin tarafsızlık prensibine zarar vereceği gerekçesiyle protesto etti.
Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, "Tarafsızlığa evet, AB-PESCO'ya hayır" pankartı açtı.
Gösteriyi düzenleyen grubun sözcüsü Willhelm Langthaler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya toplumunun büyük çoğunluğunun ülkenin tarafsızlığından yana olduğunu, özellikle Nazi Almanyasının neden olduğu yıkıcı savaşların ardından Avusturya'nın tarafsızlık kimliğine büründüğüne işaret ederek, Ulusal Meclis'in PESCO’ya destek vererek bu prensibi ve ülke vatandaşlarını tehlikeye sürükleyeceğini söyledi.
Langthaler, ülkenin tarafsızlık ilkesi nedeniyle 2'inci Dünya Savaşı'ndan sonra hiçbir askeri çatışmanın tarafı olmadığını ifade etti.
Avusturyalıların tarafsızlıktan memnun olduğunu kaydeden Langthaler, "Tarafsızlık ilkesi Avusturya'ya birçok açıdan olumlu katkıları oldu, hiç kimsenin adına yurt dışına savaşa gönderilmedik. Özellikle soğuk savaş döneminde tarafsız yapımızdan dolayı uluslararası birçok alanda olumlu gelişmelere öncülük yaptık ancak şimdi bu ve benzeri anlaşmalarla hem tarafsızlığımızı hem de özgünlüğümüzü yitiriyoruz. Bu nedenle tarafsızlık ilkemizi savunmak üzere bu protestoyu düzenledik." diye konuştu.
Langthaler, PESCO girişimi sonucunda AB üyesi ülkelerin, silahlanmaya ayrılacak bütçe payını yüzde 0,6'dan yüzde 2'ye yükseleceğini, askeri ve endüstriyel işbirliği ve AB dışına asker ve askeri malzeme gönderilmesine zorlanacağını kaydetti.
AB tüzüğüne göre Avusturya’nın bu girişimin dışında kalma hakkı olduğunu belirten Lagthaler, buna rağmen Mecliste bulunan bütün partilerin halkı ciddi anlamda bilgilendirmeden bu işbirliğini onayladıklarını söyledi.
Avusturya medyasının konuya ilişkin hiçbir şekilde haber yapmadığına dikkati çeken Lagthaler, ülkenin birçok kentinde düzenledikleri gösterilerle vatandaşları konuya ilişkin bilgilendirmeye çalıştıklarını anlattı.
PESCO, AB üyesi ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini daimi hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İşbirliği girişimi olarak tanımlanıyor.
Geçen pazartesi AB Konseyinde, 25 üye ülke PESCO'ya katılma niyetini beyan eden ortak bildiriye imza atmıştı.
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