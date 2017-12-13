Malatyalı öğrencilerin projesi ABD'de yarışacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Malatya'da lise öğrencilerinin hazırladığı 2 TÜBİTAK projesi, ABD'de düzenlenen Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'na (ISEF) katılacak.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, TÜBİTAK tarafından düzenlenen proje yarışması için hazırlanan iki projelerinin Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'na katılmaya hak kazandığını belirtti.
TÜBİTAK'ın ABD'de 13-18 Mayıs 2018'de düzenlenecek yarışmaya 7 projeyle katılacağını, bu projelerden ikisinin Malatya'dan gitmesinin sevindirici olduğunu anlatan Tatlı, öğrenciler tarafından hazırlanan projelerden birinin biyoloji, diğerinin ise kimya alanında olduğunu söyledi.
Projeyi geçen eğitim döneminde hazırlayan öğrencilerden birinin halen tıp fakültesinde eğitim gördüğünü belirten Tatlı, "İki gencimiz TÜBİTAK'ı, Türkiye'yi temsil edecek. Projelerin ikisini de Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi öğrencileri hazırladı. Kimya alanında Muhammed Doğan, biyoloji alanında ise Ali Umut Güler ve Zeynep Coşkun bu yarışmaya katılacak. Öğrenciler emek verdi, bir şeyler ortaya koymaya çalıştı. Bu çalışmalar bizim için çok önemli, bilimsel temelli projelerin ülkeye katkı sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Ali Umut Güler ve Zeynep Coşkun'un fosfat ve petrol türevi maddeler içermeyen, çevreyi daha az kirleten temizlik ürünleri projesi ile Muhammed Doğan'ın kök boyayla boyanmış güneş panellerinin enerji verimliliğine etkisini araştırdığı projesi, fuarda sergilenecek.
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