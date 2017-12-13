Güncelleme: 18:04, 13 Aralık 2017 Çarşamba

FBI'ın Türkiye'deki görevlisi Emniyet'e çağrıldı





ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun Türkiye'deki görevlisi, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Türkiye'deki görevlisinin, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne çağrıldığı bildirildi. FBI'ın Türkiye'deki görevlisi, ABD'de devam eden Hakan Atilla davasında tanık olarak ifade veren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet mensubu Hüseyin Korkmaz'ın öne sürdüğü iddialara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğüne çağrıldı. New York'ta tutuklu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanıklık yapan FETÖ mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Korkmaz, FBI'ın kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD'de oturduğu evin kirasını savcılığın ödediğini söylemişti

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