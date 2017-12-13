'Suriye konulu Cenevre 8 görüşmeleri 'verimli' geçti'

Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin son haftasında Beşşar Esed rejimi sessizliğini korurken, muhalefet heyetinin sözcülerinden Yahya Aridi, Birleşmiş Milletler heyeti ile toplantılarının "ciddi" ve "verimli" geçtiğini belirtti.
İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan dolaylı görüşmelerde, bugün Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyeti BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile (TSİ) 13.00'te bir araya geldi.
BM Cenevre Ofisi'nde yaklaşık 2 buçuk saat süren görüşmenin ardından, Caferi yine açıklama yapmadan BM'den ayrıldı.
Edinilen bilgiye göre Caferi, basına konuşmak için, muhaliflerin üç hafta önceki Riyad 2 toplantısı bildirgesini iptal etmesini şart koşuyor.
Riyad 2 toplantısı bildirgesinde, muhalifler, Suriye'deki geçiş sürecinin, Beşşar Esed görevi bırakmadan geçiş yönetiminin başlamayacağını vurgulamıştı.
Görüşmelerde somut bir ilerleme sağlanamazken, Caferi son üç gündür toplantıların ardından kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulunmadı.
Mistura, geçen hafta perşembe düzenlediği basın toplantısında, rejimin görüşmelere gelmemesine tepki göstererek rejimi ciddiyete davet etmişti.
Cenevre 8 görüşmelerine iki gün geç katılan rejim heyeti ilk hafta sonunda Cenevre'den ayrılmıştı. Heyet, Mistura'nın yoğun çabaları sonucu geçen pazar günü yeniden Cenevre'ye gelmişti.
Özel Temsilci, ayrıca 8. turun son haftasında rejimi işaret ederek, "görüşmeleri hangi tarafın sabote etmek istediğini" değerlendirme fırsatının olacağını söylemişti.
Öte yandan, Nasır Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti, TSİ 16.30'da Mistura ile bir araya geldi.
Heyet sözcülerinden Yahya Aridi görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, bugün Mistura ile dün gerçekleştirdikleri "ciddi" ve "verimli" görüşmelere devam edeceklerini söyledi.
Aridi, görüşmelerin temel başlığı "anayasa" ve "seçimler" konularını "geçiş yönetimi" çerçevesinde ele alacaklarını ifade etti.
Rejim heyeti başkanı Beşşar Caferi'nin Mistura'ya "bu turda görüşmelere angaje olmayacaklarını bildirdiği" yönündeki haberlere ilişkin fikri sorulan Aridi, "Biz, 23 milyon Suriye halkının böylesine bir adımı ve durumu cevaplaması gerektiğine inanıyoruz." karşılığını verdi.
Görüşmenin ardından muhaliflerin detaylı açıklama yapması bekleniyor.
Suriye konulu 8. tur görüşmelere katılan muhalefet heyeti sözcüsü Ahmet Ramazan, AA'ya yaptığı açıklamada, Esed rejimi heyetinin siyasi geçişi görüşmekten kaçındığını, doğrudan müzakereleri de reddederek terörle mücadele konusunu dayattığını söylemişti.
Yarın akşam sona ermesi beklenen Suriye görüşmeleri, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığı içeriyor.
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Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin son haftasında Beşşar Esad rejimi açıklama yapmaktan kaçınıyor. Muhalefet heyeti sözcülerinden Aridi, BM heyeti ile görüşmelerinin "ciddi" ve "verimli" geçtiğini söyledi.
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