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Güncelleme: 18:48, 13 Aralık 2017 Çarşamba

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Meclis'teki 3 partiden Kudüs bildirisi
Meclis'teki 3 partiden Kudüs bildirisi
Foto: Arşiv

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP ve MHP gruplarının imzasıyla okunan bildiride dünya devletleri, Doğu Kudüs'ü, Bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanımaya davet edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP ve MHP gruplarının imzasıyla okunan bildiride dünya devletlerine, Doğu Kudüs'ü, Bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanıma daveti  yapıldı.



İlgili Konular meclis TBMM Kudüs
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