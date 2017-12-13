Fanatik Yahudilerden polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi eşliğindeki 101 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin yaptığı açıklamada, "101 fanatik Yahudi, Harem-i Şerif’in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenledi." dedi.
Öte yandan aynı yetkili, Mescid-i Aksa'nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, girişlerde çok sayıda Müslüman kadının kimliklerine el koyduğunu, namazın ardından çıkışta kimliklerini geri verdiğini ifade etti.
Yahudi takvimine göre Hanuka bayramının kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudiler dün de Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti.
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İsrail polisi eşliğinde 101 fanatik Yahudi tarafından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlendi
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