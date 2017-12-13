Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Türkiye'den McMaster'ın sözlerine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları, hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir" açıklamasında bulundu