Güncelleme: 19:28, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Suudi Arabistan'dan gecikmeli Kudüs açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bölgedeki krizlerin atlatılması için siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Şura Meclisi 7'nci Dönem 2'nci Yıl Çalışmaları'na katılan Kral Selman açılış töreninde konuşma yaptı.

Selman, "Krallık, Körfez ülkelerinin iç işlerine karışma, mezhepsel fitneyi ateşleme, bölgesel istikrar ve güvenliğin sarsılması eğilimlerine karşı müttefikleriyle birlikte mücadele etmektedir." dedi.

Uluslararası gündemdeki Kudüs konusuna değinen Selman, "Suudi Krallığı, Amerika'nın Kudüs kararını kınamakta ve karardan duyduğu üzüntüyü vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN HALKININ TARİHİ HAKLARINA KARŞI BÜYÜK BİR AYRIMCILIK"

ABD'nin Kudüs'e ilişkin kararlarını "Filistin halkının tarihi haklarına karşı büyük bir ayrımcılık" olarak niteleyen Selman, bu hakların uluslararası kararlar tarafından garanti altına alındığını ve uluslararası toplum tarafından kabul edilerek tanındığını vurguladı.

Selman bölge sorunları için çözümün siyasi olması gerektiğini belirterek, sorunların başında Filistin meselesinin geldiğini, Filistin halkının tüm yasal haklarını geri kazanması ve başkenti 'Doğu Kudüs' olan bağımsız devletin kurulmasının hakları olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.