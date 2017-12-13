Çevik Kuvvet'i işgal girişimi davası sanıklarına müebbet

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal ettikleri ve bu sırada bir kişinin ölümü 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 18 sanıktan 2'si ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, biri ağırlaştırılmış müebbet, 15’i de müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Ulusal Güvenlik Danışmanı General Herbert Raymond McMaster'ın Türkiye hakkındaki sözlerine ilişkin, "ABD'nin, bölgeye istikrar getirmek ve her türlü terörü yenmek için Türkiye ile stratejik ortaklık amacına bağlı olduğunu açıkladı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Abbasi'yi kabul etti.
Anayasa Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının, siyasi partilerden herhangi birini övmesi ya da yermesi halinde işine son verileceğini düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal ettikleri gerekçesiyle yargılanan 18 kişiye müebbet hapis cezası verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani bir araya gelerek görüştü
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP ve MHP gruplarının imzasıyla okunan bildiride dünya devletleri, Doğu Kudüs'ü, Bağımsız Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanımaya davet edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özel, CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp hakkında ayrı ayrı fezleke hazırladı.
Lise öğrencilerinin hazırladığı 2 TÜBİTAK projesi, ABD'de düzenlenen Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'na katılacak
AFAD, Arnavutluk'ta 1 Aralık'ta meydana gelen sel felaketinden zarar gören ailelere gıda ve giysi yardımında bulundu.
İslam ülkeleri zirvesi İstanbul Deklarasyonu'nda, "Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni tanıdığımızı ilan ediyoruz." denildi.
Boş bulunan BDDK üyeliklerine Yakup Asarkaya, Beytullah Yazar, Mustafa Balcı ve Fatin Rüştü Karakaş atandı
Yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 25 yabancı uyruklu yakalandı
Kamu Denetçiliği Kurumuna, süresiz nafaka yükümlülüğünün kaldırılmasına yönelik başvuru yapıldı
Dışişleri Bakanlığı: "Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları, hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir" açıklamasında bulundu
Sağlık Bakanlığı, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar'ın vefatının ardından gündeme gelen ihmal iddiaları üzerine inceleme başlattı.
Hatay merkezli 4 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'si tutuklandı