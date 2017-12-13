Güncelleme: 19:42, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Çevik Kuvvet'i işgal girişimi davası sanıklarına müebbet



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FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal ettikleri gerekçesiyle yargılanan 18 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal ettikleri ve bu sırada bir kişinin ölümü 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 18 sanıktan 2'si ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, biri ağırlaştırılmış müebbet, 15’i de müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

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