Güncelleme: 22:32, 13 Aralık 2017 Çarşamba

Güney Afrika'da Trump'ın Kudüs kararı protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town’da, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kudüs kararı protesto edildi.

Güney Afrika Parlamentosu önünde düzenlenen protestoya, toplumun birçok kesiminden temsilciler ve Güney Afrikalı binlerce vatandaş katıldı.

Gösteriye katılan Güney Afrika İktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), Western Cape Eyaleti Genel Sekreteri Faize Jacobs, yaptığı açıklamada, "İsrail'in gittikçe artan düşmanlığı karşısında ezilen Filistin halkına tam destek veriyoruz. Tüm dünyanın karşı çıktığı Trump'ın anlamsız Kudüs açıklamasına güçlü biçimde karşıyız." dedi.

"MÜSLÜMAN LİDERLERDEN GEREKEN DESTEK GELMİYOR"

Güney Afrika'nın en büyük işçi sendikası olan Güney Afrika Ticaret Birliği Kongresi (COSATU) Western Cape Eyalet Sözcüsü Paul Bester de "COSATU bu kararı yok saymaktadır. Trump’ın Filistin halkını yok sayarak sadece İsraillilere ‘sözde barış’ için açıkladığı kararı kınıyoruz. Kudüs’te kesin barış sağlanana kadar İsrail ile ilişkilerimizin tamamen koparılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Güney Afrika Müslüman Hukuk Örgütü (MJC) Başkan Yardımcısı Riyad Fataar da "Müslüman liderlerden gereken destek gelmiyor. Dünyada sadece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekli tepkiyi verdi. Onun yalnız kalmasını kabul etmiyoruz. Nerede Müslüman liderler?" ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Birleşik Kongregasyonel Kilisesi (UCCSA) Papazı Thulani Ndlazi de "Eğer Kudüs’te barış yoksa dünyanın hiçbir yerinde barış olmaz çünkü Kudüs bütün İbrahimi dinlerin ortak kutsalıdır. Filistin halkı Güney Afrikalıların yaşadığı ırkçı rejimden daha kötüsüne maruz kalıyor." şeklinde konuştu.