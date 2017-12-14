Güncelleme: 01:15, 14 Aralık 2017 Perşembe

Kudüs direnişinin sembol isminin gözaltı süresi yeniden uzatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin gözaltı süresi çıkarıldığı askeri mahkeme tarafından pazartesiye kadar uzatıldı.

Ramallah yakınlarındaki Ofer Askeri Cezaevinde görülen dava sonrası AA muhabirine konuşan amca Reşat el-Cuneydi, bugün görülen duruşmada savcılığın yeğeniyle ilgili hazırladığı iddianameyi mahkemeye sunduğunu söyledi.

İddianamede yeğenine isnat edilen suçlamanın "askerlere taş atmak" olduğunu belirten amca Cuneydi, mahkemenin duruşmayı pazartesine ertelediğini ve yeğeninin bu süre zarfında askeri cezaevinde kalmasına karar verdiğini belirtti.

"YEĞENİM SAVCILIK İDDİASINI REDDETTİ"

Yeğeninin mahkemede kendisine yöneltilen suçlamayı reddettiğini kaydeden amca Cuneydi, "Yeğenim İsrail askerlerine taş attığı yönündeki savcılık iddiasını reddetti. Ailesinin bazı ihtiyaçlarını karşılamak için dışarıya çıktığını ve bu esnada olayların ortasında kaldığını söyledi. Hatta ses bombalarından, olayların olduğu yerden kaçmaya çalışırken bir anda çok sayıda askerin üzerine çullanarak gözlerini bağladığını belirtti." diye konuştu.

On altı yaşındaki Cuneydi pazartesi yeniden askeri hakimin karşısına çıkacak.