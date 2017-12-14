Dublin, Suu Ã‡ii'ye verdiÄŸi 'Ã–zgÃ¼rlÃ¼k NiÅŸanÄ±'nÄ± geri alÄ±yor

Ä°rlanda'dakiÂ DublinÂ Belediye Meclisi,Â MyanmarÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ±Â Aung San Suu Ã‡ii'ye verdiÄŸiÂ Dublin Ã–zgÃ¼rlÃ¼k NiÅŸanÄ±'nÄ± geri alma kararÄ± verdi.
Belediye Meclisinde bu akÅŸam yapÄ±lan oturumda, Suu Ã‡ii'ye 1999 yÄ±lÄ±nda verilen niÅŸanÄ±n, MyanmarlÄ± siyasetÃ§inin Arakanâ€™da MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± iÅŸlenen insanlÄ±k suÃ§una karÅŸÄ± sessiz kalmasÄ± nedeniyle geri alÄ±nmasÄ± iÃ§in oy birliÄŸiyle karar alÄ±ndÄ±.
Kararla, niÅŸanÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede resmen geÃ§ersiz kÄ±lÄ±nmasÄ± ve geri alÄ±nmasÄ± bekleniyor.
Oturuma katÄ±lan meclis Ã¼yeleri Suu Ã‡ii'yi, Ã¼lkesinde yaÅŸanan etnik temizliÄŸe duyarsÄ±z kalmakla eleÅŸtirdi.
Ã–te yandan aynÄ± oturumda, geÃ§en ay Suu Ã‡ii ile aynÄ± niÅŸanÄ± paylaÅŸmak istemediÄŸi gerekÃ§esiyle Dublin Ã–zgÃ¼rlÃ¼k NiÅŸanÄ±'nÄ± belediyeye iade eden Ä°rlandalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Bob Geldof'un da bu talebi oy birliÄŸiyle kabul edildi.
Ã–zgÃ¼rlÃ¼k NiÅŸanÄ±, Dublin Belediye Meclisince, ÅŸehre katkÄ±sÄ± bulunan ve askeri, siyasi, kÃ¼ltÃ¼rel, bilimsel, sanatsal alanda Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ±lar gÃ¶steren kiÅŸilere veriliyor.
Suu Ã‡ii, 1999'da layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Dublin Ã–zgÃ¼rlÃ¼k NiÅŸanÄ±'nÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda alabilmiÅŸti.
Benzer bir karar da yine geÃ§en ay Ä°ngiltere'deki Oxford Belediye Meclisi tarafÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Oxford Belediye Meclisi, "azÄ±nlÄ±ktaki ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusunun baskÄ± altÄ±na alÄ±nmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle" Suu Ã‡ii'ye verdiÄŸi "Oxford Ã–zgÃ¼rlÃ¼k NiÅŸanÄ±"nÄ± geri alÄ±nmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
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Ä°rlanda'daki Dublin Belediye Meclisi Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'ye verdiÄŸi "Dublin Ã–zgÃ¼rlÃ¼k NiÅŸanÄ±"nÄ± geri alma kararÄ± verdi.
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