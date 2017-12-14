Ä°stanbul'da alÄ±nan DoÄŸu KudÃ¼s kararÄ± sonrasÄ± Netanyahu'dan ilk aÃ§Ä±klama

Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenenÂ Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±Â (Ä°Ä°T)Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'nde baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olanÂ FilistinÂ devletini tanÄ±ma kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez konuÅŸan Netanyahu, bu karara gÃ¶ndermede bulunarak, "Bu aÃ§Ä±klamalar bizi etkileyemedi. SonuÃ§ta gerÃ§ek kazanacak ve birÃ§ok Ã¼lke KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±yÄ±p bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklerini bu ÅŸehre taÅŸÄ±yacak." dedi.
Ä°srail istihbarat Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Mossad elemanlarÄ± onuruna BatÄ± KudÃ¼s'teki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± rezidansÄ±nda dÃ¼zenlenen etkinlikte konuÅŸan Netanyahu, KudÃ¼s'Ã¼n "Ä°srail'in baÅŸkenti olduÄŸunu ve kendilerinin bu kutsal ÅŸehirde tÃ¼m inanÃ§lara ibadet Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sunduklarÄ±nÄ±" ileri sÃ¼rdÃ¼.
Netanyahu, "Filistinliler bu gerÃ§eÄŸi kabul ederek aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yerine barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸsa iyi eder." ifadelerini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n davetiyle Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen Ä°Ä°T OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'nde DoÄŸu KudÃ¼s, Filistin'in baÅŸkenti ilan edilmiÅŸti. AyrÄ±ca BM'ye sorumluluklarÄ±nÄ± Ã¼stlenmesi, KudÃ¼s'Ã¼n yasal statÃ¼sÃ¼nÃ¼ teyit etmesi ve Filistin topraklarÄ±ndaki Ä°srail iÅŸgaline son vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Â
Gazze Åžeridi ile Ä°srail arasÄ±ndaki Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± bugÃ¼nden itibaren kapalÄ± tutulacak.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu, Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi ardÄ±ndan ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Ä°rlanda'daki Dublin Belediye Meclisi Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'ye verdiÄŸi "Dublin Ã–zgÃ¼rlÃ¼k NiÅŸanÄ±"nÄ± geri alma kararÄ± verdi.
KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Cuneydiâ€™nin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± askeri mahkeme tarafÄ±ndan pazartesiye kadar uzatÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Afrikaâ€™da ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ± protesto edildi.
Tunus'ta HalkÃ§Ä± Cephe, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±na tepki olarak Amerikan Ã¼rÃ¼nlerini boykot etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Suudi Arabistan KralÄ± Selman, "Suudi KrallÄ±ÄŸÄ±, Amerika'nÄ±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± kÄ±namakta ve karardan duyduÄŸu Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ vurgulamaktadÄ±r." dedi.
Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde 101 fanatik Yahudi tarafÄ±ndan Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenlendi
Suriye konulu Cenevre 8 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin son haftasÄ±nda BeÅŸÅŸar Esad rejimi aÃ§Ä±klama yapmaktan kaÃ§Ä±nÄ±yor. Muhalefet heyeti sÃ¶zcÃ¼lerinden Aridi, BM heyeti ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin "ciddi" ve "verimli" geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 18 Filistinlinin daha yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu'nun TÃ¼rkiye'deki gÃ¶revlisi, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
BaÅŸkent Viyana'da bir grup gÃ¶sterici, Avusturya'nÄ±n tarafsÄ±zlÄ±k prensibine zarar vereceÄŸi gerekÃ§esiyle AB'nin savunma ve gÃ¼venlik giriÅŸimi olarak bilinen PESCO karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± 7 milisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Multan ilinde yeni hizmete aÃ§Ä±lan adliye binasÄ± avukatlar tarafÄ±ndan tahrip edildi
YEE ve TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle dÃ¼zenlenen sempozyumda 54 TÃ¼rk ve Cezayirli akademisyen, iki Ã¼lke tarihini masaya yatÄ±racak
Myanmar'da Reuters ajansÄ±nÄ±n iki muhabiri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.