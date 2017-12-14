GÃ¼ncelleme: 02:50, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Ä°stanbul'da alÄ±nan DoÄŸu KudÃ¼s kararÄ± sonrasÄ± Netanyahu'dan ilk aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenenÂ Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±Â (Ä°Ä°T)Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'nde baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olanÂ FilistinÂ devletini tanÄ±ma kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk kez konuÅŸan Netanyahu, bu karara gÃ¶ndermede bulunarak, "Bu aÃ§Ä±klamalar bizi etkileyemedi. SonuÃ§ta gerÃ§ek kazanacak ve birÃ§ok Ã¼lke KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±yÄ±p bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliklerini bu ÅŸehre taÅŸÄ±yacak." dedi.

Ä°srail istihbarat Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Mossad elemanlarÄ± onuruna BatÄ± KudÃ¼s'teki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± rezidansÄ±nda dÃ¼zenlenen etkinlikte konuÅŸan Netanyahu, KudÃ¼s'Ã¼n "Ä°srail'in baÅŸkenti olduÄŸunu ve kendilerinin bu kutsal ÅŸehirde tÃ¼m inanÃ§lara ibadet Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ sunduklarÄ±nÄ±" ileri sÃ¼rdÃ¼.

Netanyahu, "Filistinliler bu gerÃ§eÄŸi kabul ederek aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yerine barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸsa iyi eder." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n davetiyle Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen Ä°Ä°T OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'nde DoÄŸu KudÃ¼s, Filistin'in baÅŸkenti ilan edilmiÅŸti. AyrÄ±ca BM'ye sorumluluklarÄ±nÄ± Ã¼stlenmesi, KudÃ¼s'Ã¼n yasal statÃ¼sÃ¼nÃ¼ teyit etmesi ve Filistin topraklarÄ±ndaki Ä°srail iÅŸgaline son vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Â