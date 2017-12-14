Güncelleme: 09:35, 14 Aralık 2017 Perşembe

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Aralık 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek İstihdam Şurası'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek.



(Ankara/14.00/15.30)



2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Suudi Arabistan'ın Medine kentine gidecek.



(Ankara)



3- Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek, İstihdam Şurası'na katılacak.



(Ankara/12.00/14.00)



4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Ulaşım Çalıştayı ile Muhtarlar Toplantısı'na iştirak edecek, STK temsilcileriyle buluşacak, Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde bulunacak.



(Muğla/11.00/14.15/15.15/16.15)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kars Valiliği, AK Parti'nin Kars ve Iğdır il başkanlıklarını ziyaret edecek.



(Kars/11.00/15.30/Iğdır/19.30)



2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A. Selverajah'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.



(Ankara/15.30)



3- Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Jüli̇de Sarıeroğlu, Dowtown Otel'de İŞKUR tarafından düzenlenen Uluslararası İsti̇hdam ve Kari̇yer Kongresi̇'ne katılacak.



(Ankara/10.00)

4- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Altındağ Mevlevihanesi açılış törenine iştirak edecek.



(Ankara/18.00)



5- TBMM'den



- Genel Kurulda, Ai̇le ve Sosyal Poli̇ti̇kalar Bakanlığı, Gümrük ve Ti̇caret Bakanlığı, Enerji̇ ve Tabi̇i̇ Kaynaklar Bakanlığı ve Mi̇lli̇ Savunma Bakanlığının 2018 yılı bütçeleri görüşülecek.



- Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Libya Misurata Siyasi Temsilcileri Heyeti, Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ve Romanya Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda’yı ayrı ayrı kabul edecek.



- Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Endonezya Parlamentosu heyetini kabul edecek.



(TBMM/11.00/11.30/15.15/16.30/12.30)







EKONOMİ



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Belarus'ta Türki̇ye-Belarus İnovasyon Forumu açılışına katılacak, Belarus Sanayi Bakanı Vitaly Vovk ve Belarus Başbakan Yardımcısı Vladimir Semashko ile görüşecek, Bilimler Akademisi ile İkinci Dünya Savaşı Müzesi'ni ziyaret edecek.



(Minsk)



2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Danimarka'da 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Rüzgar Tüneli Testi'ne katılacak.



(Kopenhag)



3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), düzenleyeceği aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.



(Ankara/14.00)



4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)



5- Okul sütü ihalesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında yapılacak.



(Ankara/14.00)



6- TÜİK, kasım ayı tarım üretici fiyat endeksi ile ekim ayı sanayi ciro endeksini açıklayacak, “Satınalma Gücü Paritesi, 2016” haber bültenini yayımlayacak.



(Ankara/10.00/13.00)







DÜNYA-DİPLOMASİ



1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Hon Carmelo Abela ile baş başa ve heyetle arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara) (11.45/13.30)



2- Belçika'da AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.



(Brüksel)



3- İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanımasının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.



(İstanbul/Kudüs/Gazze/Beyrut/Bağdat/Riyad/Kahire)



4- Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki Suriye görüşmelerinin 8. turu İsviçre'nin Cenevre kentinde sona erecek.



- BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Beşşar Esed rejimi ve muhalefet heyetleriyle BM Cenevre Ofisi'nde ayrı ayrı bir araya gelecek.



(Cenevre)



5- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından gelişmeler izleniyor.



(Washington/Ramallah/Kudüs/Tel Aviv)



6- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılı değerlendireceği basın toplantısı düzenleyecek.



(Moskova)



7- Yemen'de yaşanan çatışmalar izleniyor.



(Sana)



8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.



(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)







GÜNCEL



1- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 83'ü tutuklu, 268 kişinin yargılanmasına Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "vergi usul kanununa muhalefet", "güveni kötüye kullanmak" "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 179'u tutuklu 486 kişinin yargılandığı davanın duruşması devam edecek.



(Konya/10.00)



- İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerinin kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 50'si tutuklu 116 askerin yargılanmasına devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



2- İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu, 57 şüphelinin yargılanmasına devam edilecek.



(İstanbul/10.00)







KÜLTÜR SANAT



1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ünye ilçesinde UNIPORT AVM açılışına katılacak, Radisson Blu Otel'de Ordulu iş adamları ile toplantı gerçekleştirecek, Atatürk Kültür Merkezi'nde Okul Aile Birliği Başkan ve üyeleri ile bir araya gelecek, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde belgesel tanıtımına iştirak edecek.



(Ordu/11.00-17.00)





SPOR



1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur, Eyüpspor-Kayserispor, İstanbulspor-Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor-Batman Petrolspor ve Medipol Başakşehir-Kipaş Kahramanmaraşspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.



(İstanbul/13.30/14.00/Konya/16.00/İstanbul/20.00)



2- Basketbol THY Avrupa Ligi 12. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.



(İstanbul/20.45)



3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda İtalya'nın Famila Schio takımıyla karşılaşacak.



(Schio/22.30)



4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın MBA Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.



(Moskova/19.00)



5- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında VakıfBank ile Galatasaray karşılaşacak.



(İstanbul/19.00)