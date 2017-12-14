Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
10:12, 14 Aralık 2017 Perşembe
Türkiye ve Dünya gündemi
Güncelleme: 09:35, 14 Aralık 2017 Perşembe

  • Paylaş
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Aralık 2017

Belçika'da AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla AB Liderler Zirvesi düzenlenecek. İslam İşbirliği Teşkilatının Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanımasının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek İstihdam Şurası'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek.

(Ankara/14.00/15.30)

2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Suudi Arabistan'ın Medine kentine gidecek.

(Ankara) 

3- Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek, İstihdam Şurası'na katılacak.

(Ankara/12.00/14.00) 

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Ulaşım Çalıştayı ile Muhtarlar Toplantısı'na iştirak edecek, STK temsilcileriyle buluşacak, Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde bulunacak. 

(Muğla/11.00/14.15/15.15/16.15)  


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kars Valiliği, AK Parti'nin Kars ve Iğdır il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Kars/11.00/15.30/Iğdır/19.30) 

2- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Singapur'un Ankara Büyükelçisi A. Selverajah'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

(Ankara/15.30)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Jüli̇de Sarıeroğlu, Dowtown Otel'de İŞKUR tarafından düzenlenen Uluslararası İsti̇hdam ve Kari̇yer Kongresi̇'ne katılacak.

(Ankara/10.00) 
4- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Altındağ Mevlevihanesi açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/18.00)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, Ai̇le ve Sosyal Poli̇ti̇kalar Bakanlığı, Gümrük ve Ti̇caret Bakanlığı, Enerji̇ ve Tabi̇i̇ Kaynaklar Bakanlığı ve Mi̇lli̇ Savunma Bakanlığının 2018 yılı bütçeleri görüşülecek.

- Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Libya Misurata Siyasi Temsilcileri Heyeti, Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ve Romanya Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda’yı ayrı ayrı kabul edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Endonezya Parlamentosu heyetini kabul edecek.

(TBMM/11.00/11.30/15.15/16.30/12.30) 



EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Belarus'ta Türki̇ye-Belarus İnovasyon Forumu açılışına katılacak, Belarus Sanayi Bakanı Vitaly Vovk ve Belarus Başbakan Yardımcısı Vladimir Semashko ile görüşecek, Bilimler Akademisi ile İkinci Dünya Savaşı Müzesi'ni ziyaret edecek.

(Minsk)

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Danimarka'da 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Rüzgar Tüneli Testi'ne katılacak.

(Kopenhag) 

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), düzenleyeceği aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- Okul sütü ihalesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında yapılacak.

(Ankara/14.00) 

6- TÜİK, kasım ayı tarım üretici fiyat endeksi ile ekim ayı sanayi ciro endeksini açıklayacak, “Satınalma Gücü Paritesi, 2016” haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00/13.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Hon Carmelo Abela ile baş başa ve heyetle arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara) (11.45/13.30) 

2- Belçika'da AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel) 

3- İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanımasının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

(İstanbul/Kudüs/Gazze/Beyrut/Bağdat/Riyad/Kahire) 

4- Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki Suriye görüşmelerinin 8. turu İsviçre'nin Cenevre kentinde sona erecek.

- BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Beşşar Esed rejimi ve muhalefet heyetleriyle BM Cenevre Ofisi'nde ayrı ayrı bir araya gelecek.

(Cenevre) 

5- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington/Ramallah/Kudüs/Tel Aviv) 

6- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılı değerlendireceği basın toplantısı düzenleyecek.

(Moskova) 

7- Yemen'de yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Sana) 

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)



GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Akıncı Üssü darbe davasında 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 244 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 83'ü tutuklu, 268 kişinin yargılanmasına Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "vergi usul kanununa muhalefet", "güveni kötüye kullanmak" "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 179'u tutuklu 486 kişinin yargılandığı davanın duruşması devam edecek.

(Konya/10.00)

- İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerinin kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 50'si tutuklu 116 askerin yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

2- İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu, 57 şüphelinin yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)



KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ünye ilçesinde UNIPORT AVM açılışına katılacak, Radisson Blu Otel'de Ordulu iş adamları ile toplantı gerçekleştirecek, Atatürk Kültür Merkezi'nde Okul Aile Birliği Başkan ve üyeleri ile bir araya gelecek, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde belgesel tanıtımına iştirak edecek.

(Ordu/11.00-17.00)


SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur, Eyüpspor-Kayserispor, İstanbulspor-Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor-Batman Petrolspor ve Medipol Başakşehir-Kipaş Kahramanmaraşspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/14.00/Konya/16.00/İstanbul/20.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi 12. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) 

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda İtalya'nın Famila Schio takımıyla karşılaşacak.

(Schio/22.30) 

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın MBA Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/19.00) 

5- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında VakıfBank ile Galatasaray karşılaşacak.

(İstanbul/19.00) 



İlgili Konular türkiye ve dünya gündemi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Türkiye ve Dünya gündemi Haberleri
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 14 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 14 Aralık 2017

Belçika'da AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla AB Liderler Zirvesi düzenlenecek. İslam İşbirliği Teşkilatının Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanımasının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 13 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Aralık 2017

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 12 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Aralık 2017

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in ev sahipliğinde İklim Zirvesi düzenlenecek. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Beşşar Esed rejimi ve muhalefet heyetleriyle BM Cenevre Ofisi'nde ayrı ayrı bir araya gelecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 11 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 10 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Aralık 2017

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Saadet Partisi öncülüğünde, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Yenikapı Meydanı'nda "Kudüs İslam'ındır" mitingi düzenlenecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Sivas 6. Olağan Kongresi, Sivas İli Toplu Açılış Töreni ile "1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu’nun Moğollar Tarafından İşgali Uluslararası Şurası"na katılacak.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 09 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 09 Aralık 2017

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Saraybosna Kantonu Sağlık Bakanı Zilha Ademay ile görüşecek, Mostar Yunus Emre Enstitüsü'nde öğrencilerle bir araya gelecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 08 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 08 Aralık 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düşünce kuruluşu Chatham House'da "Türkiye'de demokrasi ve istikrar" başlıklı konuşma yapacak.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 07 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 07 Aralık 2017

Filistinli direniş grupları ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını protesto amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde gösteri düzenleyecek
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 06 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 06 Aralık 2017

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklayacak, yansımaları takip edilecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 05 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 05 Aralık 2017

Kazakistan'da Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi'nin 35. dönem toplantısı düzenlenecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 04 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 04 Aralık 2017

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, İspanya'ya iadesiyle ilgili hakim karşısına çıkacak.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 03 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 03 Aralık 2017

Başbakan Binali Yıldırım, Silence Otel'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliğine katılacak.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 02 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 02 Aralık 2017

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 01 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Aralık 2017

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edilecek
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 30 Kasım 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 30 Kasım 2017

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 29 Kasım 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 29 Kasım 2017

Birleşmiş Milletler gözetiminde Suriye görüşmelerinin 8. turu yapılacak. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Beşşar Esed rejimi ve muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı bir araya gelecek.

Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 12 Aralık 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 10 Aralık 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 02 Aralık 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 02 Aralık 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 21 Kasım 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 21 Kasım 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 18 Kasım 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 18 Kasım 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 11 Kasım 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 11 Kasım 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Kasım 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 9 Kasım 2017

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Kasım 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün 8 Kasım 2017






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 