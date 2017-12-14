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10:02, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

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Nusaybin'de bulunan patlayÄ±cÄ± imha edildi
Nusaybin'de bulunan patlayÄ±cÄ± imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi mahallelerde ele geÃ§irilen patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi mahallelerde ele geÃ§irilen patlayÄ±cÄ± imha edildi.

Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ilÃ§ede TOKÄ° tarafÄ±ndan yapÄ±lan inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda, 12 kilogramlÄ±k mutfak tÃ¼pÃ¼ ve piknik tÃ¼pÃ¼ne hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile havan mÃ¼himmatÄ± bulundu.

PatlayÄ±cÄ± dolu tÃ¼p ve havan mÃ¼himmat, Ã¶zel olarak hazÄ±rlanan patlama Ã§ukurunda kontrollÃ¼ ÅŸekilde infilak ettirildi.

Nusaybin'de huzur ve gÃ¼venliÄŸin tesisi amacÄ±yla geÃ§en yÄ±l dÃ¼zenlenen "Atmaca-7 Operasyonu" kapsamÄ±nda 14 Mart 2016'da ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, 25 Temmuz 2016'da 6 mahalle hariÃ§ kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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