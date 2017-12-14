Nusaybin'de bulunan patlayÄ±cÄ± imha edildi

TÃ¼rkiye'den McMaster'Ä±n sÃ¶zlerine sert tepki

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: "Ãœlkemizin terÃ¶rizm ve radikalizmin her boyutuyla nasÄ±l bir mÃ¼cadele verdiÄŸini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMasterâ€™Ä±n gerÃ§eklikle baÄŸlantÄ±sÄ± olmayan iddialarÄ±, hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu