Nusaybin'de bulunan patlayÄ±cÄ± imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi mahallelerde ele geÃ§irilen patlayÄ±cÄ± imha edildi.
Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ilÃ§ede TOKÄ° tarafÄ±ndan yapÄ±lan inÅŸaat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda, 12 kilogramlÄ±k mutfak tÃ¼pÃ¼ ve piknik tÃ¼pÃ¼ne hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ile havan mÃ¼himmatÄ± bulundu.
PatlayÄ±cÄ± dolu tÃ¼p ve havan mÃ¼himmat, Ã¶zel olarak hazÄ±rlanan patlama Ã§ukurunda kontrollÃ¼ ÅŸekilde infilak ettirildi.
Nusaybin'de huzur ve gÃ¼venliÄŸin tesisi amacÄ±yla geÃ§en yÄ±l dÃ¼zenlenen "Atmaca-7 Operasyonu" kapsamÄ±nda 14 Mart 2016'da ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, 25 Temmuz 2016'da 6 mahalle hariÃ§ kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
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Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi mahallelerde ele geÃ§irilen patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi
Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik Konseyi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± General Herbert Raymond McMaster'Ä±n TÃ¼rkiye hakkÄ±ndaki sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "ABD'nin, bÃ¶lgeye istikrar getirmek ve her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶rÃ¼ yenmek iÃ§in TÃ¼rkiye ile stratejik ortaklÄ±k amacÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral Abbasi'yi kabul etti.
Anayasa Mahkemesi, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, siyasi partilerden herhangi birini Ã¶vmesi ya da yermesi halinde iÅŸine son verileceÄŸini dÃ¼zenleyen kanun hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n iptal istemini reddetti.
FETÃ–â€™nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda BayrampaÅŸa'daki Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼ iÅŸgal ettikleri gerekÃ§esiyle yargÄ±lanan 18 kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani bir araya gelerek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP ve MHP gruplarÄ±nÄ±n imzasÄ±yla okunan bildiride dÃ¼nya devletleri, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼, BaÄŸÄ±msÄ±z Filistin Devleti'nin baÅŸkenti olarak tanÄ±maya davet edildi.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zel, CHP Ä°stanbul Milletvekili TanrÄ±kulu, HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili YiÄŸitalp hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± fezleke hazÄ±rladÄ±.
Lise Ã¶ÄŸrencilerinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 2 TÃœBÄ°TAK projesi, ABD'de dÃ¼zenlenen Intel UluslararasÄ± Bilim ve MÃ¼hendislik FuarÄ±'na katÄ±lacak
AFAD, Arnavutluk'ta 1 AralÄ±k'ta meydana gelen sel felaketinden zarar gÃ¶ren ailelere gÄ±da ve giysi yardÄ±mÄ±nda bulundu.
Ä°slam Ã¼lkeleri zirvesi Ä°stanbul Deklarasyonu'nda, "BaÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan Filistin Devleti'ni tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ilan ediyoruz." denildi.
BoÅŸ bulunan BDDK Ã¼yeliklerine Yakup Asarkaya, Beytullah Yazar, Mustafa BalcÄ± ve Fatin RÃ¼ÅŸtÃ¼ KarakaÅŸ atandÄ±
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 25 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Kamu DenetÃ§iliÄŸi Kurumuna, sÃ¼resiz nafaka yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: "Ãœlkemizin terÃ¶rizm ve radikalizmin her boyutuyla nasÄ±l bir mÃ¼cadele verdiÄŸini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMasterâ€™Ä±n gerÃ§eklikle baÄŸlantÄ±sÄ± olmayan iddialarÄ±, hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°TO YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ã‡aÄŸlar'Ä±n vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼ndeme gelen ihmal iddialarÄ± Ã¼zerine inceleme baÅŸlattÄ±.