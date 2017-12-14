Ä°srail, Gazze ile sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± kapattÄ±

Ä°srail, Gazze Åžeridi ile arasÄ±ndakiÂ Kerm Ebu SalimÂ veÂ Beyt HanunÂ (Erez) sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± kapatma kararÄ± aldÄ±.
Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avichay Adraee, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kerm Ebu Salim ticari sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± ile Erez sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n son gÃ¼venlik geliÅŸmeleri nedeniyle bugÃ¼nden itibaren kapalÄ± tutulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nden dÃ¼n Ä°srail'e roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.
Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adraee, konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Gazze'den Ä°srail'e bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu belirterek, bunun Ã¼zerine Ä°srail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait askeri bir bÃ¶lgeye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±.
Gazze'de giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 7 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan MÄ±sÄ±r'Ä±n kontrolÃ¼ndeki Refah hariÃ§ 6'sÄ± Ä°srail'in kontrolÃ¼nde bulunuyor. Bu 6 kapÄ±dan ticari amaÃ§la kullanÄ±lan 4'Ã¼ Hamas'Ä±n seÃ§imleri kazanarak gÃ¶revi devralmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Haziran 2007'de Ä°srail tarafÄ±ndan kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer iki kapÄ±dan Beyt Hanun yabancÄ± pasaport taÅŸÄ±yanlar, hasta ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n BatÄ± Åžeria'ya geÃ§iÅŸi, Kerm Ebu Salim ise bazÄ± ticari Ã¼rÃ¼nlerin geÃ§iÅŸi iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle sÄ±k sÄ±k kapatÄ±lÄ±yor.
Gazze Åžeridi ile Ä°srail arasÄ±ndaki Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± bugÃ¼nden itibaren kapalÄ± tutulacak.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu, Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi ardÄ±ndan ilk aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Ä°rlanda'daki Dublin Belediye Meclisi Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'ye verdiÄŸi "Dublin Ã–zgÃ¼rlÃ¼k NiÅŸanÄ±"nÄ± geri alma kararÄ± verdi.
KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Cuneydiâ€™nin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resi Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± askeri mahkeme tarafÄ±ndan pazartesiye kadar uzatÄ±ldÄ±
GÃ¼ney Afrikaâ€™da ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ± protesto edildi.
Tunus'ta HalkÃ§Ä± Cephe, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±na tepki olarak Amerikan Ã¼rÃ¼nlerini boykot etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Suudi Arabistan KralÄ± Selman, "Suudi KrallÄ±ÄŸÄ±, Amerika'nÄ±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± kÄ±namakta ve karardan duyduÄŸu Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ vurgulamaktadÄ±r." dedi.
Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde 101 fanatik Yahudi tarafÄ±ndan Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n dÃ¼zenlendi
Suriye konulu Cenevre 8 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin son haftasÄ±nda BeÅŸÅŸar Esad rejimi aÃ§Ä±klama yapmaktan kaÃ§Ä±nÄ±yor. Muhalefet heyeti sÃ¶zcÃ¼lerinden Aridi, BM heyeti ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin "ciddi" ve "verimli" geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 18 Filistinlinin daha yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ABD Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu'nun TÃ¼rkiye'deki gÃ¶revlisi, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
BaÅŸkent Viyana'da bir grup gÃ¶sterici, Avusturya'nÄ±n tarafsÄ±zlÄ±k prensibine zarar vereceÄŸi gerekÃ§esiyle AB'nin savunma ve gÃ¼venlik giriÅŸimi olarak bilinen PESCO karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenledi
Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Ä°ran Devrim MuhafÄ±zlarÄ±'na baÄŸlÄ± 7 milisin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Multan ilinde yeni hizmete aÃ§Ä±lan adliye binasÄ± avukatlar tarafÄ±ndan tahrip edildi
YEE ve TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle dÃ¼zenlenen sempozyumda 54 TÃ¼rk ve Cezayirli akademisyen, iki Ã¼lke tarihini masaya yatÄ±racak
Myanmar'da Reuters ajansÄ±nÄ±n iki muhabiri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.