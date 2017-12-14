GÃ¼ncelleme: 09:50, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Ä°srail, Gazze ile sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± kapattÄ±





Gazze Åžeridi ile Ä°srail arasÄ±ndaki Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± bugÃ¼nden itibaren kapalÄ± tutulacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail, Gazze Åžeridi ile arasÄ±ndakiÂ Kerm Ebu SalimÂ veÂ Beyt HanunÂ (Erez) sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± kapatma kararÄ± aldÄ±. Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avichay Adraee, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Kerm Ebu Salim ticari sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± ile Erez sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n son gÃ¼venlik geliÅŸmeleri nedeniyle bugÃ¼nden itibaren kapalÄ± tutulacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nden dÃ¼n Ä°srail'e roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti. Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Adraee, konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Gazze'den Ä°srail'e bir fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu belirterek, bunun Ã¼zerine Ä°srail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait askeri bir bÃ¶lgeye saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸini aktarmÄ±ÅŸtÄ±. Gazze'de giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 7 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan MÄ±sÄ±r'Ä±n kontrolÃ¼ndeki Refah hariÃ§ 6'sÄ± Ä°srail'in kontrolÃ¼nde bulunuyor. Bu 6 kapÄ±dan ticari amaÃ§la kullanÄ±lan 4'Ã¼ Hamas'Ä±n seÃ§imleri kazanarak gÃ¶revi devralmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Haziran 2007'de Ä°srail tarafÄ±ndan kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer iki kapÄ±dan Beyt Hanun yabancÄ± pasaport taÅŸÄ±yanlar, hasta ve iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n BatÄ± Åžeria'ya geÃ§iÅŸi, Kerm Ebu Salim ise bazÄ± ticari Ã¼rÃ¼nlerin geÃ§iÅŸi iÃ§in kullanÄ±lÄ±yor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle sÄ±k sÄ±k kapatÄ±lÄ±yor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.