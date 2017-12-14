11:10, 14 Aralık 2017 Perşembe

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan raporda, İran'ın, Yemen'deki Husi isyancılara, 22 Temmuz-4 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarda kullanılmış olabilecek muhtemel balistik füze transferinin araştırıldığını ifade etti.

Associated Press (AP) haber ajansının ele geçirdiği, 2015 tarihli nükleer anlaşmayı destekleyen BM kararının uygulanması konulu raporda Guterres, İran'ın, BM'nin balistik füze geliştirme programını sonlandırma çağrısına riayet etmiyor olabileceğini kaydetti. Guterres, nükleer anlaşmanın, İran'ın nükleer programının barışçıl yapısını teminat altına almanın "en iyi yolu" olmayı sürdürdüğüne işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ekim tarihli nükleer anlaşmaya onay vermeme kararının, anlaşmanın geleceğiyle ilgili "önemli belirsizliğe" neden olduğunu belirten Guterres, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, AB ve diğer ülkelerin anlaşmaya verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Guterres, ABD'ye planla ilgili taahhütlerine bağlı kalmayı sürdürmesi ve daha fazla adım atmadan bölgedeki olası sonuçlarını gözden geçirmesi çağrısında bulunarak, "Benzer şekilde İran İslam Cumhuriyeti'nin, planın diğer taraflarının endişeleri üzerinde dikkatlice düşünmesini teşvik ediyorum." ifadesini kullandı.

BM'nin 22 Temmuz'da Suudi Arabistan'da Yanbu'ya ve 4 Kasım'da Riyad'a atılan füzelerin enkazı üzerinde inceleme yaptığına ve diğer bilgileri değerlendirdiğine dikkati çeken Guterres, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'nin gönderdiği bir mektupta, İran'ın 27 Temmuz'da denediği Simorgh uzay aracının, balistik füze olarak yapılandırılması halinde "tabiatı gereği nükleer silah taşıma kapasitesine" sahip olacağı endişesinin paylaşıldığını belirtti.

Guterres, Rusya'nın ağustos ayında İran'ın denemesinin "uzay teknolojisiyle bağlantılı teknolojik ve bilimsel faaliyetin" parçası olduğunu savunduğunu, İsrail'in İran'ın 15 Kasım 2016'daki Kiam balistik füze denemesini protesto ettiğini, Suriye'deki hedeflere 18-19 Haziran tarihlerinde diğer balistik füzelerin atıldığından söz ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'nin bu denemelerin yanı sıra 4 Temmuz'da yapılan orta menzilli füze denemesinin bahsini geçirdiğini, İran'ın ise bu iddialarını kesin dille reddettiğini anımsattı.