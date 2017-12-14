Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:04, 14 Aralık 2017 Perşembe
Ortadoğu
11:10, 14 Aralık 2017 Perşembe

  • Paylaş
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran uyarısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İran uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, İran'ın nükleer anlaşmaya uymasına rağmen BM'nin balistik füze geliştirme programını sonlandırması yönündeki çağrısına karşı geliyor olabileceği konusunda uyardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan raporda, İran'ın, Yemen'deki Husi isyancılara, 22 Temmuz-4 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarda kullanılmış olabilecek muhtemel balistik füze transferinin araştırıldığını ifade etti. 

Associated Press (AP) haber ajansının ele geçirdiği, 2015 tarihli nükleer anlaşmayı destekleyen BM kararının uygulanması konulu raporda Guterres, İran'ın, BM'nin balistik füze geliştirme programını sonlandırma çağrısına riayet etmiyor olabileceğini kaydetti. Guterres, nükleer anlaşmanın, İran'ın nükleer programının barışçıl yapısını teminat altına almanın "en iyi yolu" olmayı sürdürdüğüne işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ekim tarihli nükleer anlaşmaya onay vermeme kararının, anlaşmanın geleceğiyle ilgili "önemli belirsizliğe" neden olduğunu belirten Guterres, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, AB ve diğer ülkelerin anlaşmaya verdiği desteği memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Guterres, ABD'ye planla ilgili taahhütlerine bağlı kalmayı sürdürmesi ve daha fazla adım atmadan bölgedeki olası sonuçlarını gözden geçirmesi çağrısında bulunarak, "Benzer şekilde İran İslam Cumhuriyeti'nin, planın diğer taraflarının endişeleri üzerinde dikkatlice düşünmesini teşvik ediyorum." ifadesini kullandı.

BM'nin 22 Temmuz'da Suudi Arabistan'da Yanbu'ya ve 4 Kasım'da Riyad'a atılan füzelerin enkazı üzerinde inceleme yaptığına ve diğer bilgileri değerlendirdiğine dikkati çeken Guterres, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'nin gönderdiği bir mektupta, İran'ın 27 Temmuz'da denediği Simorgh uzay aracının, balistik füze olarak yapılandırılması halinde "tabiatı gereği nükleer silah taşıma kapasitesine" sahip olacağı endişesinin paylaşıldığını belirtti.

Guterres, Rusya'nın ağustos ayında İran'ın denemesinin "uzay teknolojisiyle bağlantılı teknolojik ve bilimsel faaliyetin" parçası olduğunu savunduğunu, İsrail'in İran'ın 15 Kasım 2016'daki Kiam balistik füze denemesini protesto ettiğini, Suriye'deki hedeflere 18-19 Haziran tarihlerinde diğer balistik füzelerin atıldığından söz ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD'nin bu denemelerin yanı sıra 4 Temmuz'da yapılan orta menzilli füze denemesinin bahsini geçirdiğini, İran'ın ise bu iddialarını kesin dille reddettiğini anımsattı.



İlgili Konular Guterres iran Birleşmiş Milletler
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Britain First lideri Belfast'ta gözaltına alındı
Britain First lideri Belfast'ta gözaltına alındı

ABD Başkanı Trump’ın Twitter'dan paylaştığı İslamofobik videolarla gündeme gelen aşırı sağcı Britain First'in lideri Golding gözaltına alındı
Yunanistan'da genel grev
Yunanistan'da genel grev

Binlerce kişi hükümetin "kemer sıkma" politikalarını protesto etti
Moskova'da göçmenlerin kavgası polis merkezinde bitti
Moskova'da göçmenlerin kavgası polis merkezinde bitti

Moskova'da kavgaya karışan 12 Tacik ve Özbek vatandaşı gözaltına alındı.
Hint polisi cinayet bağı ile suçlanan mutluluk bakanını arıyor
Hint polisi, cinayet bağı ile suçlanan mutluluk bakanını arıyor

Madhya Pradeş eyaletinin mutluluk bakanı, 2009'da işlenen bir cinayetle bağlantısı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği tutuklama kararın ardından ortadan kayboldu
Nazarbayev Hanefi imamlarla çalışmak istiyor
Nazarbayev Hanefi imamlarla çalışmak istiyor

Kazakistan lideri yeni Baş Müftü'yü tebrik ederek ülkede Hanefi mezhebinin hükümlerini bilen imamlarla çalışmak gerektiğini söyledi.
quot Filistin'in başkenti quot anonsu yapan pilot gözaltında
"Filistin'in başkenti" anonsu yapan pilot gözaltında

Ürdün'den New York'a giden yolcu uçağının Ürdünlü pilotu, uçuş sırasında "Şu anda Filistin'in başkenti Kudüs'ten geçiyoruz" dediği için New York'ta bulunan Keneddy Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Singapur dan Arakanlı Müslümanlara yardım
Singapur’dan Arakanlı Müslümanlara yardım

Singapur Dışişleri Bakanlığı, “(Myanmarlı yetkililere teslim edilen) Yardımlarımızın din ayrımı yapılmadan doğru kişilere ulaştırılacağına inanıyoruz” dedi
BM'den Kuzey Kore'ye yaptırım çağrısı
BM'den Kuzey Kore'ye yaptırım çağrısı

Guterres, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların etkili olabilmesi için tüm ülkelere ortak çaba çağrısı yaptı
Facebook Kudüs anketini engelledi'
'Facebook Kudüs anketini engelledi'

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu, "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" anketinin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" olma suçlamasıyla engellendiğini duyurdu.
Almanya'daki hükümet krizinde yeni gelişme
Almanya'daki hükümet krizinde yeni gelişme

CDU/CSU, koalisyon görüşmeleri için SPD'ye kapıları açarken, SPD, Hristiyan Birlik partileriyle yeniden ortaklık yapma konusunda ikiye bölündü
Ermenistan cephe hattındaki çatışmada 1 Azerbaycan askeri şehit
Ermenistan cephe hattındaki çatışmada 1 Azerbaycan askeri şehit

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan Fizuli Salahov isimli bir asker şehit oldu.
Çin den İİT'nin Filistin kararına destek
Çin’den İİT'nin Filistin kararına destek

Çin Dışişleri Bakanlığı, İslam ülkelerinin Kudüs endişelerini anlayışla karşıladıklarını açıkladı
Mozambikli Müslümanlar terör bahanesiyle kapatılan camilerini geri istiyor
Mozambikli Müslümanlar terör bahanesiyle kapatılan camilerini geri istiyor

Mozambikli Müslümanların, ülke yönetiminin terör saldırılarını bahane göstererek cami ve mescitleri kapatmasına tepkileri sürüyor
Somali'de polis akademisine yönelik intihar saldırısı En az 10 ölü
Somali'de polis akademisine yönelik intihar saldırısı: En az 10 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Eş-Şebab'ın, polis akademisini hedef alan intihar saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da Maocu militanlara operasyon
Hindistan'da Maocu militanlara operasyon

Telanga eyaleti kırsalında düzenlenen operasyonda 8 militan öldürüldü
Gözaltına alınan down sendromlu Filistinli genç yaşadıklarını anlattı
Gözaltına alınan down sendromlu Filistinli genç, yaşadıklarını anlattı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde pazar günü yaşanan olaylarda gözaltına aldığı down sendromlu Muhammed et-Tavil, başına gelenleri anlattı

Haberler

BM'den Kuzey Kore'ye yaptırım çağrısı
BM'den Kuzey Kore'ye yaptırım çağrısı

BM Arakanlılara yapılanlar için "Soykırım" dedi
BM Arakanlılara yapılanlar için quot Soykırım quot dedi

BM Yemen için heyet oluşturdu
BM Yemen için heyet oluşturdu

Mısır'da AIDS vakaları arttı
Mısır'da AIDS vakaları arttı

BM, Doğu Guta'da ateşkes ilan edildiğini açıkladı
BM Doğu Guta'da ateşkes ilan edildiğini açıkladı

Myanmar ordusu suçlamaları raporla aklamaya çalıştı
Myanmar ordusu suçlamaları raporla aklamaya çalıştı

Türkmenistan'dan BM ile işbirliği
Türkmenistan'dan BM ile işbirliği

2017 Afganistan Afyon Araştırması'nın sonuçları açıklandı
2017 Afganistan Afyon Araştırması'nın sonuçları açıklandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 