GÃ¼ncelleme: 11:23, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

26 ildeki FETÃ– operasyonunda 24 gÃ¶zaltÄ±



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Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 78'i KHK ile ihraÃ§ edilen eski Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± personeli, biri aktif Ã§alÄ±ÅŸan 79 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. 26 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda 24 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AnkaraÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ FETÃ– soruÅŸturmasÄ±Â kapsamÄ±nda haklarÄ±ndaÂ gÃ¶zaltÄ± kararÄ±Â verilen 78'i KHK ile ihraÃ§ edilen eski Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± personeli, biri aktif Ã§alÄ±ÅŸan 79 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, sabah saatlerinde 26 ildeÂ eÅŸ zamanlÄ± operasyonÂ baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bu kapsamda ekiplerce ÅŸÃ¼phelilerden 24'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerin tamamÄ±na yakÄ±nÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ±, gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± dÃ¶nemde Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait bilgileri Ã¶rgÃ¼te aktardÄ±klarÄ±, kapatÄ±lan Bank Asya'da hesaplarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ve bazÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼t tarafÄ±ndan evlendirildikleri belirlendi. Firari ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi, diÄŸer illerde yakalanan ÅŸÃ¼phelilerin Ankara'ya getirileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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