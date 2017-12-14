11:43, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Emniyete yeni ÅŸube kuruluyor





EGM'nin merkez teÅŸkilatÄ±nda bir ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kurulmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n (EGM) merkez teÅŸkilatÄ±nda bir ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kurulmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Åžube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde kurulacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. SÃ¶z konusu ÅŸubenin kuruluÅŸuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.

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