11:58, 14 Aralık 2017 Perşembe

Hindistan'da Maocu militanlara operasyon





Telanga eyaleti kırsalında düzenlenen operasyonda 8 militan öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hindistan'ın güneyinde yürütülen operasyonda 8 Maocu militan etkisiz hale getirildi. Polis ile militanlar arasında Telangana eyaleti kırsalında yaşanan çatışmada 8 militanın öldürüldüğü, bazı militanların ise kaçmayı başardığı belirtildi. Polis, operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini açıkladı. Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan militanlar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

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