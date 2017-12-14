Somali'de polis akademisine yönelik intihar saldırısı: En az 10 ölü

Somali resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Mogadişu'da General Kaahiye Polis Akademisi'nde polislerin eğitim yaptığı alana polis kılığında giren bir örgüt üyesinin, üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Yaralıları taşımak üzere bölgeye gelen ambulanstaki sağlık kaynakları da intihar saldırısı sonucu 13 kişinin öldüğünü iddia etti.
Saldırının, polis teşkilatının kuruluşunun 20 Aralık'taki yıl dönümünde yapılacak askeri geçit töreni hazırlıkları sırasında düzenlendiği kaydedildi.
Bu arada Eş-Şebab örgütüne yakın "Somali Mimu" internet sitesinde saldırının örgüt tarafından düzenlendiği duyuruldu.
Eş-Şebab, 2004'ten bu yana Somali'de terör saldırıları düzenliyor.
Somali'de Eş-Şebab ile mücadelede hükümet güçlerine destek veren ve 2007'den bu yana ülkede faaliyet gösteren Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) birliklerinin bünyesinde yaklaşık 22 bin asker görev yapıyor.
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