Çin’den İİT'nin Filistin kararına destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, İslam ülkelerinin Kudüs endişelerini anlayışla karşıladıklarını bildirdi.
Sözcü Lu, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin'in İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Kudüs konusundaki uluslararası topluma yaptığı çağrıya ilişkin, İslam ülkelerinin Kudüs ile alakalı endişelerini anlayışla karşıladıklarını belirtti.
Ülkesinin Kudüs konusunun çözümünde Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları ve uluslararası toplumun fikir birliğini desteklediğine dikkati çeken Lu, 1967 sınırlarına göre başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin’i desteklediklerinin de altını çizdi.
İsrail ve Filistin arasındaki müzakerelerin en kısa sürede başlamasını umduklarını dile getiren Sözcü, Filistin meselesinin, tüm taraflarıyla, adil ve tamamen çözülmesini teşvik ettiklerini söyledi.
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesinin ardından İİT üye ülkeleri İstanbul'da İİT Olağanüstü Zirvesi'nde bir araya gelmişti.
Zirvede, "Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni tanıdığımızı teyit ediyoruz." açıklaması yapılarak, tüm dünyaya Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti’nin işgal altındaki başkenti olarak tanıma çağrısı yapılmıştı.
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