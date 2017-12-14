12:42, 14 Aralık 2017 Perşembe

Çin’den İİT'nin Filistin kararına destek





Çin Dışişleri Bakanlığı, İslam ülkelerinin Kudüs endişelerini anlayışla karşıladıklarını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, İslam ülkelerinin Kudüs endişelerini anlayışla karşıladıklarını bildirdi. Sözcü Lu, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin'in İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Kudüs konusundaki uluslararası topluma yaptığı çağrıya ilişkin, İslam ülkelerinin Kudüs ile alakalı endişelerini anlayışla karşıladıklarını belirtti. Ülkesinin Kudüs konusunun çözümünde Birleşmiş Milletlerin ilgili kararları ve uluslararası toplumun fikir birliğini desteklediğine dikkati çeken Lu, 1967 sınırlarına göre başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin’i desteklediklerinin de altını çizdi. İsrail ve Filistin arasındaki müzakerelerin en kısa sürede başlamasını umduklarını dile getiren Sözcü, Filistin meselesinin, tüm taraflarıyla, adil ve tamamen çözülmesini teşvik ettiklerini söyledi. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesinin ardından İİT üye ülkeleri İstanbul'da İİT Olağanüstü Zirvesi'nde bir araya gelmişti. Zirvede, "Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni tanıdığımızı teyit ediyoruz." açıklaması yapılarak, tüm dünyaya Doğu Kudüs'ü Filistin Devleti’nin işgal altındaki başkenti olarak tanıma çağrısı yapılmıştı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.