12:44, 14 Aralık 2017 Perşembe

Ermenistan cephe hattındaki çatışmada 1 Azerbaycan askeri şehit



Foto: Arşiv

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan Fizuli Salahov isimli bir asker şehit oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşle Fizuli Salahov isimli askerin şehit düştüğü bildirildi.

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