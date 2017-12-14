13:01, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

"Engelsiz Divan-Ä± Hikmet" tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ahmet Yesevi Ãœniversitesi MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Musa YÄ±ldÄ±z, "BugÃ¼n Anadolu'da, Balkanlar'da Ä°slam, MÃ¼slÃ¼manlÄ±k ve TÃ¼rklÃ¼k varsa bu Hoca Ahmet Yesevi sayesindedir. Arzu ettik ki gÃ¶nÃ¼l gÃ¶zÃ¼yle gÃ¶ren, can kulaÄŸÄ±yla iÅŸiten kardeÅŸlerimiz de bu deÄŸerli bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n birlik, beraberlik mesajlarÄ±ndan istifade etsinler." dedi.

Ahmet Yesevi Ãœniversitesince, gÃ¶rme engelliler iÃ§in sesli, iÅŸitme engelliler iÃ§in de iÅŸaret dilli olarak hazÄ±rlanan "Engelsiz Divan-Ä± Hikmet", TÄ°KA konferans salonunda dÃ¼zenlenen toplantÄ±yla tanÄ±tÄ±ldÄ±.

YÄ±ldÄ±z, toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 2016-2017'nin UNESCO tarafÄ±ndan "Hoca Ahmet Yesevi YÄ±lÄ±" ilan edildiÄŸini anÄ±msatarak, Ã¼niversite olarak bu kapsamda bir dizi faaliyet gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi. Bu faaliyetlere iliÅŸkin bilgi veren Prof. Dr. YÄ±ldÄ±z, sadece 2016 yÄ±lÄ±nda 286 etkinliÄŸe imza attÄ±klarÄ±nÄ±, TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle de birÃ§ok proje gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini anlattÄ±.

Faaliyetler Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkÃ§e'nin ilk yazÄ±lÄ± eserlerinden Ahmet Yesevi'nin Divan-Ä± Hikmet'inin, gÃ¶rme engelliler iÃ§in sesli betimlemeli olarak okutulduÄŸunu, iÅŸitme engelliler iÃ§in de iÅŸaret dilli olarak anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±z, "Hoca Ahmet Yesevi bizim TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼, MÃ¼slÃ¼manlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± borÃ§lu olduÄŸumuz bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z. BugÃ¼n Anadolu'da, Balkanlar'da Ä°slam, MÃ¼slÃ¼manlÄ±k ve TÃ¼rklÃ¼k varsa bu Hoca Ahmet Yesevi sayesindedir. Arzu ettik ki gÃ¶nÃ¼l gÃ¶zÃ¼yle gÃ¶ren, can kulaÄŸÄ±yla iÅŸiten kardeÅŸlerimiz de bu deÄŸerli bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n birlik, beraberlik, kardeÅŸlik, dostluk gibi Ã§ok Ã¶nemli mesajlarÄ±ndan istifade etsinler." diye konuÅŸtu.

TÄ°KA BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Birol Ã‡etin, TÄ°KA olarak Ã§eÅŸitli coÄŸrafyalarda gÃ¶rme ve iÅŸitme engelliler iÃ§in yaptÄ±klarÄ± projeleri anlattÄ±.

Aksaray Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Yusuf Åžahin ve TÃ¼rkiye'nin GÃ¶rme engelli ilk bÃ¼rokratÄ± olan Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼ÅŸaviri Kenan Ã–nalan da projenin hayata geÃ§mesinde emeÄŸi bulunanlara teÅŸekkÃ¼r etti.

ToplantÄ±da, gÃ¶rme ve iÅŸitme engelliler iÃ§in hazÄ±rlanan Divan-Ä± Hikmet'in iÃ§inde bulunduÄŸu taÅŸÄ±yÄ±cÄ± bellek, iÅŸitme ve gÃ¶rme engellilerin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ okullardan gelen Ã¶ÄŸrencilere hediye edildi.

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