13:16, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

FETÃ–'nÃ¼n 'Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±'ndan 45 kiÅŸi tutuklandÄ±



Foto: ArÅŸiv

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 12 ilde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda pilotlarÄ±n da bulunduÄŸu 17'si subay 62 rÃ¼tbeli asker ile 2 sivilden 45'i tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi EskiÅŸehir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan, FETÃ–'nÃ¼n Hava Kuvvetleri askeri yapÄ±lanmasÄ±yla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 12 ilde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda pilotlarÄ±n da bulunduÄŸu 17'si subay 62 rÃ¼tbeli asker ile 2 sivilden 45'inin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Hava Kuvvetleri askeri yapÄ±lanmasÄ±yla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla 66 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda EskiÅŸehir Sulh Ceza HakimliÄŸinin verdiÄŸi karar doÄŸrultusunda Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revlilerine arama ve gÃ¶zaltÄ±na alma talimatÄ±nÄ±n verildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, 30 KasÄ±m'da EskiÅŸehir merkezli Amasya, Ankara, Batman, Bursa, DiyarbakÄ±r, Ä°stanbul, Ä°zmir, Konya, Malatya, Manisa ve Mersin olmak Ã¼zere 12 ilde Ã¶nceden belirlenen 66 ÅŸÃ¼phelinin adresine emniyet gÃ¶revlilerince eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi belirtilerek, ÅŸu ifadelere yer verildi: "Operasyon kapsamÄ±nda aralarÄ±nda pilotlarÄ±n da bulunduÄŸu, 17'si subay 62 rÃ¼tbeli askeri personel ile 2 sivil ÅŸÃ¼pheli EskiÅŸehir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bir ÅŸÃ¼pheli Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki ifadesinin sonrasÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DiÄŸer 63 ÅŸÃ¼pheli ise gÃ¶zaltÄ± iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±za sevk edilerek sorgulanmÄ±ÅŸtÄ±r. YÃ¼rÃ¼tÃ¼len adli iÅŸlemler sonucunda 45 ÅŸÃ¼pheli tutuklanmÄ±ÅŸ, 18 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ise adli kontrol kararÄ± verilmiÅŸtir. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan ÅŸÃ¼phelilerle ilgili soruÅŸturma iÅŸlemlerine devam edilmektedir."

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