Yunanistan'da grev hayatÄ± felÃ§ etti

Yunanistan'da, kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± grev sebebiyle, uÃ§ak, tren ve gemi seferlerinde iptaller yaÅŸanÄ±rken toplu taÅŸÄ±ma belirli aralÄ±klarla hizmet verecek. Hastanelerin sadece acil servisleri hizmet verecek, okullar kapalÄ± olacak.

Yunanistan Kamu Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± Federasyonu (ADEDY), Ä°ÅŸÃ§i SendikalarÄ± Genel Konfederasyonu (GSEE) ve MÃ¼cadeleci Ä°ÅŸÃ§i KollarÄ± BirliÄŸi'nin (PAME), toplu sÃ¶zleÅŸmeler, grev haklarÄ± ve asgari Ã¼cretin artÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla grev kararÄ± aldÄ±.

Greve bakanlÄ±klardaki memurlar, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, Ã¶ÄŸretmenler, gazeteciler, noterler, avukatlar, ulaÅŸÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± katÄ±lÄ±yor. BugÃ¼n Ã¼lkede, doktorlarÄ±n iÅŸbaÅŸÄ± yapmamasÄ± sebebiyle, hastanelerin sadece acil servisleri hizmet verirken, ilk ve orta seviyede okullar kapalÄ± olacak.

Sivil HavacÄ±lÄ±k Kurumu'nun (YPA) greve katÄ±lmasÄ± sebebiyle birÃ§ok uÃ§uÅŸta iptal ve gecikmeler yaÅŸanÄ±rken, greve giden Yunanistan Denizciler Federasyonu (PNO) gemi seferlerinin 24 saat boyunca durdurulmasÄ±na sebep oldu.

BaÅŸkent Atina'da toplu taÅŸÄ±manÄ±n ise sadece belli aralÄ±klarla yapÄ±lacak olmasÄ±nÄ±n trafik yoÄŸunluÄŸuna yol aÃ§masÄ± bekleniyor. AyrÄ±ca, sendikalarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenecek gÃ¶steriler sebebiyle Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kent merkezindeki yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.

AyrÄ±ca, Yunanistan Devlet DemiryollarÄ± (OSE) Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸbaÅŸÄ± yapmamasÄ± nedeniyle banliyÃ¶ tren seferleri durduruldu. Ã–te yandan, gazetecilerin de greve katÄ±lmasÄ±yla, televizyonlarda haber yayÄ±nlarÄ± iptal edilirken, yarÄ±n gazeteler basÄ±lmayacak.

Yunanistan ve kreditÃ¶rleri, kurtarma paketi programÄ± kapsamÄ±ndaki son deÄŸerlendirme sÃ¼recinde, grev haklarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tÄ±lanmasÄ±, bazÄ± termik santrallerin satÄ±lmasÄ±, emekli gelirlerinde daha fazla kesintiler Ã¼zerinde uzlaÅŸma saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.