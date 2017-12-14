13:42, 14 Aralık 2017 Perşembe

BM'den Kuzey Kore'ye yaptırım çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehdidini önlemek için BM yaptırımlarının tam olarak uygulanması amacıyla ortak çabanın gerekli olduğunu bildirdi.

Evrensel sağlık sigortası uluslararası konferansına katılmak için Japonya'da bulunan Guterres, Başbakan Şinzo Abe ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, bölgesel barış ve istikrar için Kuzey Kore'nin nükleer programından vazgeçirilmesinin şart olduğunu vurguladı ve bu konuda tüm ülkelerin hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyinin yaptırım kararlarının yalnızca Kuzey Kore'yi değil, tüm ülkeleri bağladığına dikkat çeken Guterres, "Özellikle Güvenlik Konseyinin birlik halinde olması şart." dedi.

Japonya Başbakanı Abe de Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma hedefine yönelik anlamlı diyalog kurulması konusunda BM Genel Sekreteri Guterres ile mutabık olduklarını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson daha önce Kuzey Kore yönetimiyle müzakereye açık olduklarını ifade etmiş fakat Beyaz Saray bunun ancak Pyongyang yönetiminin provokasyonlardan kaçınması ve "nükleer programını terk etme yönünde samimi ve anlamlı adımlar atması" koşuluyla mümkün olacağını belirterek Washington yönetiminin pozisyonunu açıklamıştı.