14:01, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Malta'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi aÃ§Ä±ldÄ±





Malta'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Maltaâ€™nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Malta DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Ticaretin GeliÅŸtirilmesi BakanÄ± Carmelo Abelaâ€™nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle aÃ§Ä±ldÄ±. Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Abela, bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ± Ã¶nÃ¼nde kurdele keserek Malta'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±. TÃ¶rene Malta'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Carmel Vassallo da katÄ±ldÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan, "Ä°kili iliÅŸkilerimizin geleceÄŸi iÃ§in attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã¶nemli adÄ±mÄ±n hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum." ifadesini kullanarak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± kutladÄ±.

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