Singapur’dan Arakanlı Müslümanlara yardım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Singapur, Myanmar'a Arakanlı Müslümanlar için yardım malzemesi gönderdi.
Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, zor zamanlar geçiren Arakanlı Müslümanlar için gönderilen yardımların Myanmarlı yetkililere teslim edildiği belirtildi.
"Yardımlarımızın din ayrımı yapılmadan doğru kişilere ulaştırılacağına inanıyoruz.” ifadeleri kullanılan açıklamada, Singapur’un bölgede farklı inanç ve dinden insanların birlikte ve huzur içinde yaşayabilecekleri ortam inşa edilmesini ümit ettiği vurgulandı.
Gönderilen yardım, 75 bin dolar değerindeki mutfak malzemelerinden oluşuyor.
Singapur, ekim ayında da Arakanlı Müslümanlara 200 bin dolarlık insani yardım malzemesi göndermişti.
Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 626 bine ulaştı. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.
Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.
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