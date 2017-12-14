14:58, 14 Aralık 2017 Perşembe

Nazarbayev Hanefi imamlarla çalışmak istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi Nursultan Nazarbayev’in Baş Müftü Serikbay Oraz ile bir araya geldiğini haber verdi. Serikbay Oraz’ı Baş Müftü olarak seçilmesinden dolayı tebrik eden Nazarbayev, "Ben Bağımsızlık Günü arifesinde sizi Baş Müftü olarak seçildiğiniz için tebrik amacıyla davet ettim. Devletimizin bağımsızlığı bize milli geleneklerimizi canlandırma ve atalarımızın dinini yaşama imkanı verdi. Devlet her vatandaşına din özgürlüğünün sağlanması için gereken her şeyi yapıyor” dedi.

Nurultan Nazarbayev konuşmasında, "Kuran'ı Kerim ve hadisler ışığında geleneksel Hanefi mezhebinin hükümlerini açıklayacak ve yıkıcı akımlara karşı koyabilecek nitelikli imamlar ile çalışmalıyız” dedi.

Kazakistan Baş Müftüsü Serikbay Oraz Devlet Başkanına bu kabul için teşekkür ederek, "Dini idaremiz tarihî olarak kurulmuş olan geleneksel din okulunu canlandırmak için büyük bir görevle karşı karşıya" dedi.