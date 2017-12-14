15:14, 14 Aralık 2017 Perşembe

Moskova'da göçmenlerin kavgası polis merkezinde bitti





Moskova'da kavgaya karışan 12 Tacik ve Özbek vatandaşı gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Moskova'nın güneybatısında çarşamba günü meydana gelen üç göçmen grubun kavgasının ardından Moskova polisi Tacikistan ve Özbekistan vatandaşı 12 göçmeni gözaltına aldı. Tacik Telegraph Agency (TajikTa)'ta yer alan habere göre, bölgede gece saat iki sularında yaşanan gruplar arası çatışma görgü tanıkları tarafından polise ihbar edildi. Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan vatandaşlarından oluşan göçmen işçilerin bir kafede birlikte eğlenmeleri sonrası kavga başladığı bildirildi. Moskova Emniyet Müdürlüğü basın servisine göre, kavgaya karışan 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmenler en yakın polis karakoluna gönderildi. İki kişinin hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.