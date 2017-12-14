1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ RÃ¼zgar TÃ¼neli testi baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, yaptÄ±klarÄ± deÄŸerlendirmeler sonucunda Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda maksimum rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 100-120 kilometre olduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Biz bugÃ¼n gerÃ§ekte hiÃ§bir zaman oluÅŸmayacak saatte 288 kilometreyi bulan rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n testini gerÃ§ekleÅŸtirdik. GÃ¶rdÃ¼k ki testlerde gerek kesitte gerekse kulede en ufak bir sorun yok." dedi.
Arslan, Danimarka'nÄ±n baÅŸkenti Kopenhag'daki FORCE Technology Test LaboratuvarÄ±'nda yapÄ±lan 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Kule RÃ¼zgar TÃ¼neli testine katÄ±ldÄ±.
Bakan Arslan, kesit ve kule rÃ¼zgar testlerinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n, KÄ±nalÄ±-TekirdaÄŸ-Ã‡anakkale-SavaÅŸtepe Otoyolu Projesi'nin hem kÃ¶prÃ¼ hem Malkara'ya kadar olan 101 kilometrelik otoyol kÄ±smÄ±nÄ± kapsayan bir proje olduÄŸunu sÃ¶yledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 18 Mart'ta temeli atÄ±lan 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n asma kÃ¶prÃ¼lerdeki uzunluk aÃ§Ä±sÄ±ndan en uzun orta aÃ§Ä±klÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼ olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼nya rekoru kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Arslan, 2 bin 23 metre orta aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±, 770'er metre yan aÃ§Ä±klÄ±klar, 365 ve 680 metrelik yaklaÅŸÄ±m viyadÃ¼kleriyle 4 bin 608 metre uzunluÄŸundaki kÃ¶prÃ¼nÃ¼n iki kulesinin temelinin yaklaÅŸÄ±k 40 metre derinlikte deniz tabanÄ±na ineceÄŸini, Ã§elik kule yÃ¼ksekliÄŸinin ise yaklaÅŸÄ±k 318 metre olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Arslan, 2023'Ã¼n Cumhuriyetin 100. yÄ±lÄ±nÄ±, 318'in de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ayÄ±n 18'ini temsil ettiÄŸini belirterek, yapÄ±mÄ± devam eden diÄŸer otoyol projeleriyle deÄŸerlendirildiÄŸinde kÃ¶prÃ¼nÃ¼n, Ege, BatÄ± Akdeniz ve Ä°Ã§ Anadolu'nun batÄ±sÄ±nÄ±, Adana-Konya aksÄ± dahil Trakya ve Avrupa'ya kesintisiz baÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve buradaki yÃ¼k ve yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°stanbul'u ve boÄŸazÄ± kullanmadan kestirmeden hedef pazarlara eriÅŸim imkanÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Projeyle Ã¼lkenin Ã¶nemli hizmet, sanayi ve turizm sektÃ¶rlerine iliÅŸkin kuruluÅŸlarÄ±n yoÄŸun olduÄŸu Trakya ve BatÄ± Anadolu BÃ¶lgesi'nde sosyal ve ekonomik ilerlemeye ivme kazandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Arslan, ayrÄ±ca Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri ve Ã¶zellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen yÃ¼k hareketlerinin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde Ege, BatÄ± Anadolu ve BatÄ± Akdeniz'e ineceÄŸini belirtti.
Arslan, feribotla 30 dakikada geÃ§ilen ancak bekleme sÃ¼resiyle 1 saat sÃ¼ren Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan seyahat sÃ¼resinin 4 dakikaya ineceÄŸine iÅŸaret ederek, "BÃ¶ylece, Marmara ve Ege bÃ¶lgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaÅŸÄ±m sistemlerinin karayolu ulaÅŸÄ±m sistemlerine de entegrasyonunu gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.
Gebze-Ä°zmir Otoyolu'nun tamamlanmasÄ±yla Edirne-KÄ±nalÄ±-Ä°stanbul-Ankara Otoyolu, Ä°zmir-AydÄ±n Otoyolu ile Marmara ve Ege bÃ¶lgelerindeki otoyollarÄ±n bu projeyle birbirine entegre olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Arslan, Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Kuzey Marmara Otoyolu, Ä°stanbul-Ä°zmir Otoyolu, Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n Marmara BÃ¶lgesi'nde otoyol ringi oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Arslan, trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oluÅŸan emisyon artÄ±ÅŸÄ± ve gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kirliliÄŸi gibi Ã§evresel faktÃ¶rlerin de en aza ineceÄŸini anlatarak, mevcut yolun geometrik standardÄ±nÄ±n yetersizliÄŸinden kaynaklanan trafik kaza sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azalacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Bakan Arslan, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n 29 Ekim 2023'te hizmete aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
"15 ARALIK'TA KAMULAÅžTIRMAYLA Ä°LGÄ°LÄ° PAZARLIK BAÅžLAYACAK"
Arslan, proje kapsamÄ±nda Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra 2 yaklaÅŸÄ±m viyadÃ¼ÄŸÃ¼, 4 betonarme viyadÃ¼k, 10 alt geÃ§it kÃ¶prÃ¼sÃ¼, 33 Ã¼st geÃ§it kÃ¶prÃ¼sÃ¼, 6 kÃ¶prÃ¼, 43 adet alt geÃ§it, 115 adet Ã§eÅŸitli ebatlarda menfez, 12 devlet yolu Ã¼zerindeki kavÅŸaklar, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakÄ±m iÌ‡ÅŸletme merkezi, 6 adet Ã¼cret toplama iÌ‡stasyonunun inÅŸa edileceÄŸini belirtti.
Åžu ana kadar yaklaÅŸÄ±m viyadÃ¼kleri, kuru ve Ä±slak havuz jeolojik ve geoteknik araÅŸtÄ±rmalarÄ± iÃ§in deniz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Arslan ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Ã‡anakkale-Malkara Otoyolu gÃ¼zergahÄ± boyunca fotogrametri haritalandÄ±rma ve otoyolun tasarÄ±m ve projelendirilme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. KamulaÅŸtÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili iÅŸlemlere baÅŸlandÄ±, planlar onaylandÄ± ve 15 AralÄ±k itibarÄ±yla kamulaÅŸtÄ±rmayla ilgili muhataplarÄ±mÄ±zla pazarlÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Projenin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi kÃ¶prÃ¼ ve yaklaÅŸÄ±m viyadÃ¼kleri tasarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n rÃ¼zgar tÃ¼neli test hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bitirildi. ÃœÃ§ aÅŸamalÄ± testin birincisi, tabliyelerin rÃ¼zgar tÃ¼neli testleri 1/225 Ã¶lÃ§eÄŸinde Kanada'da gerÃ§ekleÅŸtirildi, baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde edildi. Ä°kincisi kulelerin rÃ¼zgar tÃ¼nel testlerini bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirdik. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ aÅŸamasÄ± ise tabliye ve kuleler dahil tam kÃ¶prÃ¼nÃ¼n rÃ¼zgar tÃ¼neli testi, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l mayÄ±s-haziran aylarÄ±nda Ã‡in'de daha kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekli, 1/170 Ã¶lÃ§ekle gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. BÃ¶ylece testler sonuÃ§lanÄ±p, yeterli ve en uygun kesitler belirlendikten sonra artÄ±k uygulama projeleri ve projelerin ayrÄ±ntÄ±lÄ± hesaplamalarÄ±na geÃ§ilecek."
BugÃ¼n yapÄ±lan testlerden baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde edildiÄŸini sÃ¶yleyen Arslan, Osmangazi, Yavuz Sultan, 15 Temmuz Åžehitler ve Fatih Sultan Mehmet kÃ¶prÃ¼lerinde rÃ¼zgarÄ±n hÄ±zÄ± saatte 120 kilometreyi geÃ§tiÄŸinde trafiÄŸin durdurulduÄŸunu anlattÄ±.
Arslan, "100 yÄ±llÄ±k Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda oluÅŸan rÃ¼zgar ortalamalarÄ± hesaba katÄ±ldÄ± ve maksimum rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 100-120 kilometre olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Biz bugÃ¼n gerÃ§ekte hiÃ§bir zaman oluÅŸmayacak saatte 288 kilometreyi bulan rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n testini gerÃ§ekleÅŸtirdik. GÃ¶rdÃ¼k ki testlerde gerek kesitte gerekse kulede en ufak bir sorun yok." dedi.
Tabliyeleri imal edecekleri iki ayrÄ± havuz yapacaklarÄ±nÄ± dile getiren Arslan, her birinin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ futbol sahasÄ± kadar olan iki kuru havuzun inÅŸasÄ±na da baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kuru havuzlarÄ±n inÅŸasÄ±yla ilgili 19 ve 21 metre uzunluÄŸunda bin 329 palplanÅŸÄ±n tamamÄ±nÄ±n Ã§akÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Arslan, gÃ¼nlÃ¼k ortalama 3 bin metrekÃ¼p kazÄ± yapÄ±larak 320 bin metrekÃ¼plÃ¼k havuzlardaki kazÄ±nÄ±n 20 AralÄ±k'ta tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± ve betonarme iÅŸlerine baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Arslan, burada imal edilecek tabliyelerin, kuru havuzdan Ã§Ä±karÄ±larak yÃ¼zer havuzlarla kÃ¶prÃ¼nÃ¼n kurulacaÄŸÄ± yere yerleÅŸtirileceÄŸini vurgulayarak, projenin mÃ¼ÅŸavir teÅŸkilatÄ±nda 30, yÃ¼klenici bÃ¼nyesinde 39'u yabancÄ± 389 olmak Ã¼zere, toplam 419 personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, projenin inÅŸaat dÃ¶neminde binlerce insanÄ±n istihdam edileceÄŸini sÃ¶yledi.
Projenin Danimarka'daki Cowi firmasÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z denetimin Arup Jakobsen tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Arslan, en gÃ¼Ã§lÃ¼ rÃ¼zgarlarÄ±n ve en gÃ¼Ã§lÃ¼ deniz akÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸu yerde bu iÅŸlemlerin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini kaydetti.
Arslan, kulelerin de belirli Ã¶lÃ§eklerde yapÄ±lmÄ±ÅŸ modelleri Ã¼zerinden her yÃ¶nÃ¼yle test edildiÄŸini bildirdi.
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UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "100 yÄ±llÄ±k Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda oluÅŸan rÃ¼zgar ortalamalarÄ± hesaba katÄ±ldÄ± ve maksimum rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 100-120 kilometre olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼" dedi
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