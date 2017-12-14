DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
17:03, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
16:08, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ RÃ¼zgar TÃ¼neli testi baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±
1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ RÃ¼zgar TÃ¼neli testi baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "100 yÄ±llÄ±k Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda oluÅŸan rÃ¼zgar ortalamalarÄ± hesaba katÄ±ldÄ± ve maksimum rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 100-120 kilometre olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, yaptÄ±klarÄ± deÄŸerlendirmeler sonucunda Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda maksimum rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 100-120 kilometre olduÄŸunun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Biz bugÃ¼n gerÃ§ekte hiÃ§bir zaman oluÅŸmayacak saatte 288 kilometreyi bulan rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n testini gerÃ§ekleÅŸtirdik. GÃ¶rdÃ¼k ki testlerde gerek kesitte gerekse kulede en ufak bir sorun yok." dedi.

Arslan, Danimarka'nÄ±n baÅŸkenti Kopenhag'daki FORCE Technology Test LaboratuvarÄ±'nda yapÄ±lan 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Kule RÃ¼zgar TÃ¼neli testine katÄ±ldÄ±.

Bakan Arslan, kesit ve kule rÃ¼zgar testlerinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n, KÄ±nalÄ±-TekirdaÄŸ-Ã‡anakkale-SavaÅŸtepe Otoyolu Projesi'nin hem kÃ¶prÃ¼ hem Malkara'ya kadar olan 101 kilometrelik otoyol kÄ±smÄ±nÄ± kapsayan bir proje olduÄŸunu sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 18 Mart'ta temeli atÄ±lan 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n asma kÃ¶prÃ¼lerdeki uzunluk aÃ§Ä±sÄ±ndan en uzun orta aÃ§Ä±klÄ±klÄ± kÃ¶prÃ¼ olmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla dÃ¼nya rekoru kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Arslan, 2 bin 23 metre orta aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±, 770'er metre yan aÃ§Ä±klÄ±klar, 365 ve 680 metrelik yaklaÅŸÄ±m viyadÃ¼kleriyle 4 bin 608 metre uzunluÄŸundaki kÃ¶prÃ¼nÃ¼n iki kulesinin temelinin yaklaÅŸÄ±k 40 metre derinlikte deniz tabanÄ±na ineceÄŸini, Ã§elik kule yÃ¼ksekliÄŸinin ise yaklaÅŸÄ±k 318 metre olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Arslan, 2023'Ã¼n Cumhuriyetin 100. yÄ±lÄ±nÄ±, 318'in de Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ayÄ±n 18'ini temsil ettiÄŸini belirterek, yapÄ±mÄ± devam eden diÄŸer otoyol projeleriyle deÄŸerlendirildiÄŸinde kÃ¶prÃ¼nÃ¼n, Ege, BatÄ± Akdeniz ve Ä°Ã§ Anadolu'nun batÄ±sÄ±nÄ±, Adana-Konya aksÄ± dahil Trakya ve Avrupa'ya kesintisiz baÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ve buradaki yÃ¼k ve yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, Ä°stanbul'u ve boÄŸazÄ± kullanmadan kestirmeden hedef pazarlara eriÅŸim imkanÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Projeyle Ã¼lkenin Ã¶nemli hizmet, sanayi ve turizm sektÃ¶rlerine iliÅŸkin kuruluÅŸlarÄ±n yoÄŸun olduÄŸu Trakya ve BatÄ± Anadolu BÃ¶lgesi'nde sosyal ve ekonomik ilerlemeye ivme kazandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Arslan, ayrÄ±ca Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri ve Ã¶zellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen yÃ¼k hareketlerinin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde Ege, BatÄ± Anadolu ve BatÄ± Akdeniz'e ineceÄŸini belirtti.

Arslan, feribotla 30 dakikada geÃ§ilen ancak bekleme sÃ¼resiyle 1 saat sÃ¼ren Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan seyahat sÃ¼resinin 4 dakikaya ineceÄŸine iÅŸaret ederek, "BÃ¶ylece, Marmara ve Ege bÃ¶lgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaÅŸÄ±m sistemlerinin karayolu ulaÅŸÄ±m sistemlerine de entegrasyonunu gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

Gebze-Ä°zmir Otoyolu'nun tamamlanmasÄ±yla Edirne-KÄ±nalÄ±-Ä°stanbul-Ankara Otoyolu, Ä°zmir-AydÄ±n Otoyolu ile Marmara ve Ege bÃ¶lgelerindeki otoyollarÄ±n bu projeyle birbirine entegre olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Arslan, Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Kuzey Marmara Otoyolu, Ä°stanbul-Ä°zmir Otoyolu, Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n Marmara BÃ¶lgesi'nde otoyol ringi oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Arslan, trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oluÅŸan emisyon artÄ±ÅŸÄ± ve gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kirliliÄŸi gibi Ã§evresel faktÃ¶rlerin de en aza ineceÄŸini anlatarak, mevcut yolun geometrik standardÄ±nÄ±n yetersizliÄŸinden kaynaklanan trafik kaza sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azalacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Bakan Arslan, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n 29 Ekim 2023'te hizmete aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

"15 ARALIK'TA KAMULAÅžTIRMAYLA Ä°LGÄ°LÄ° PAZARLIK BAÅžLAYACAK"

Arslan, proje kapsamÄ±nda Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n yanÄ± sÄ±ra 2 yaklaÅŸÄ±m viyadÃ¼ÄŸÃ¼, 4 betonarme viyadÃ¼k, 10 alt geÃ§it kÃ¶prÃ¼sÃ¼, 33 Ã¼st geÃ§it kÃ¶prÃ¼sÃ¼, 6 kÃ¶prÃ¼, 43 adet alt geÃ§it, 115 adet Ã§eÅŸitli ebatlarda menfez, 12 devlet yolu Ã¼zerindeki kavÅŸaklar, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakÄ±m iÌ‡ÅŸletme merkezi, 6 adet Ã¼cret toplama iÌ‡stasyonunun inÅŸa edileceÄŸini belirtti.

Åžu ana kadar yaklaÅŸÄ±m viyadÃ¼kleri, kuru ve Ä±slak havuz jeolojik ve geoteknik araÅŸtÄ±rmalarÄ± iÃ§in deniz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Arslan ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ã‡anakkale-Malkara Otoyolu gÃ¼zergahÄ± boyunca fotogrametri haritalandÄ±rma ve otoyolun tasarÄ±m ve projelendirilme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. KamulaÅŸtÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili iÅŸlemlere baÅŸlandÄ±, planlar onaylandÄ± ve 15 AralÄ±k itibarÄ±yla kamulaÅŸtÄ±rmayla ilgili muhataplarÄ±mÄ±zla pazarlÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Projenin en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸi kÃ¶prÃ¼ ve yaklaÅŸÄ±m viyadÃ¼kleri tasarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n rÃ¼zgar tÃ¼neli test hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bitirildi. ÃœÃ§ aÅŸamalÄ± testin birincisi, tabliyelerin rÃ¼zgar tÃ¼neli testleri 1/225 Ã¶lÃ§eÄŸinde Kanada'da gerÃ§ekleÅŸtirildi, baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde edildi. Ä°kincisi kulelerin rÃ¼zgar tÃ¼nel testlerini bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirdik. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ aÅŸamasÄ± ise tabliye ve kuleler dahil tam kÃ¶prÃ¼nÃ¼n rÃ¼zgar tÃ¼neli testi, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l mayÄ±s-haziran aylarÄ±nda Ã‡in'de daha kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekli, 1/170 Ã¶lÃ§ekle gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. BÃ¶ylece testler sonuÃ§lanÄ±p, yeterli ve en uygun kesitler belirlendikten sonra artÄ±k uygulama projeleri ve projelerin ayrÄ±ntÄ±lÄ± hesaplamalarÄ±na geÃ§ilecek."

BugÃ¼n yapÄ±lan testlerden baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde edildiÄŸini sÃ¶yleyen Arslan, Osmangazi, Yavuz Sultan, 15 Temmuz Åžehitler ve Fatih Sultan Mehmet kÃ¶prÃ¼lerinde rÃ¼zgarÄ±n hÄ±zÄ± saatte 120 kilometreyi geÃ§tiÄŸinde trafiÄŸin durdurulduÄŸunu anlattÄ±.

Arslan, "100 yÄ±llÄ±k Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda oluÅŸan rÃ¼zgar ortalamalarÄ± hesaba katÄ±ldÄ± ve maksimum rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 100-120 kilometre olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Biz bugÃ¼n gerÃ§ekte hiÃ§bir zaman oluÅŸmayacak saatte 288 kilometreyi bulan rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n testini gerÃ§ekleÅŸtirdik. GÃ¶rdÃ¼k ki testlerde gerek kesitte gerekse kulede en ufak bir sorun yok." dedi.

Tabliyeleri imal edecekleri iki ayrÄ± havuz yapacaklarÄ±nÄ± dile getiren Arslan, her birinin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ futbol sahasÄ± kadar olan iki kuru havuzun inÅŸasÄ±na da baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kuru havuzlarÄ±n inÅŸasÄ±yla ilgili 19 ve 21 metre uzunluÄŸunda bin 329 palplanÅŸÄ±n tamamÄ±nÄ±n Ã§akÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Arslan, gÃ¼nlÃ¼k ortalama 3 bin metrekÃ¼p kazÄ± yapÄ±larak 320 bin metrekÃ¼plÃ¼k havuzlardaki kazÄ±nÄ±n 20 AralÄ±k'ta tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± ve betonarme iÅŸlerine baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Arslan, burada imal edilecek tabliyelerin, kuru havuzdan Ã§Ä±karÄ±larak yÃ¼zer havuzlarla kÃ¶prÃ¼nÃ¼n kurulacaÄŸÄ± yere yerleÅŸtirileceÄŸini vurgulayarak, projenin mÃ¼ÅŸavir teÅŸkilatÄ±nda 30, yÃ¼klenici bÃ¼nyesinde 39'u yabancÄ± 389 olmak Ã¼zere, toplam 419 personel Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, projenin inÅŸaat dÃ¶neminde binlerce insanÄ±n istihdam edileceÄŸini sÃ¶yledi.

Projenin Danimarka'daki Cowi firmasÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z denetimin Arup Jakobsen tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Arslan, en gÃ¼Ã§lÃ¼ rÃ¼zgarlarÄ±n ve en gÃ¼Ã§lÃ¼ deniz akÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸu yerde bu iÅŸlemlerin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini kaydetti.

Arslan, kulelerin de belirli Ã¶lÃ§eklerde yapÄ±lmÄ±ÅŸ modelleri Ã¼zerinden her yÃ¶nÃ¼yle test edildiÄŸini bildirdi.

Â 



Ä°lgili Konular 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet A
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Seferihisar'da 38 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Seferihisar'da 38 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Ä°zmir'in Seferihisar ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan adalarÄ±na gitmek isteyen 38 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men Sahil GÃ¼venlik ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±
1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ RÃ¼zgar TÃ¼neli testi baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±
1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ RÃ¼zgar TÃ¼neli testi baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "100 yÄ±llÄ±k Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda oluÅŸan rÃ¼zgar ortalamalarÄ± hesaba katÄ±ldÄ± ve maksimum rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 100-120 kilometre olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼" dedi
Malta'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi aÃ§Ä±ldÄ±
Malta'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi aÃ§Ä±ldÄ±

Malta'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.
Yunanistan'da grev hayatÄ± felÃ§ etti
Yunanistan'da grev hayatÄ± felÃ§ etti

Yunanistan'da kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼meti kreditÃ¶rleriyle "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerine yÃ¶nelik saÄŸladÄ±klarÄ± anlaÅŸmayÄ± protesto etmek Ã¼zere genel greve gitmesi, hayatÄ± durma noktasÄ±na getirdi
FETÃ–'nÃ¼n 'Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±'ndan 45 kiÅŸi tutuklandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n 'Hava Kuvvetleri yapÄ±lanmasÄ±'ndan 45 kiÅŸi tutuklandÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 12 ilde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda pilotlarÄ±n da bulunduÄŸu 17'si subay 62 rÃ¼tbeli asker ile 2 sivilden 45'i tutuklandÄ±
quot Engelsiz Divan-Ä± Hikmet quot tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±
"Engelsiz Divan-Ä± Hikmet" tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±

Ahmet Yesevi Ãœniversitesi MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. YÄ±ldÄ±z, "BugÃ¼n Anadolu'da, Balkanlar'da Ä°slam, MÃ¼slÃ¼manlÄ±k ve TÃ¼rklÃ¼k varsa bu Hoca Ahmet Yesevi sayesindedir. Arzu ettik ki gÃ¶nÃ¼l gÃ¶zÃ¼yle gÃ¶ren, can kulaÄŸÄ±yla iÅŸiten kardeÅŸlerimiz de bu deÄŸerli bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n birlik, beraberlik mesajlarÄ±ndan istifade etsinler" dedi
Emniyete yeni ÅŸube kuruluyor
Emniyete yeni ÅŸube kuruluyor

EGM'nin merkez teÅŸkilatÄ±nda bir ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kurulmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
26 ildeki FETÃ– operasyonunda 24 gÃ¶zaltÄ±
26 ildeki FETÃ– operasyonunda 24 gÃ¶zaltÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 78'i KHK ile ihraÃ§ edilen eski Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± personeli, biri aktif Ã§alÄ±ÅŸan 79 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. 26 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda 24 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AÄŸaca ateÅŸ eden kiÅŸiye suÃ§ duyurusu
AÄŸaca ateÅŸ eden kiÅŸiye suÃ§ duyurusu

GÃ¶lcÃ¼k'te pompalÄ± tÃ¼fekle ateÅŸ ederek aÄŸaca zarar veren ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunuldu
KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n' alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ä°Ä°T Zirvesi'ni Avrupa basÄ±nÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼
'KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n' alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ä°Ä°T Zirvesi'ni Avrupa basÄ±nÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'nin Ä°stanbul Deklerasyonu'nda alÄ±nan, "DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ Filistin Devleti'nin baÅŸkenti olarak ilan ediyor ve bÃ¼tÃ¼n devletleri Filistin Devleti'ni ve DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n onun iÅŸgal altÄ±ndaki baÅŸkenti olduÄŸunu tanÄ±maya davet ediyoruz" kararÄ±na Avrupa medyasÄ± geniÅŸ yer verdi.
Nusaybin'de bulunan patlayÄ±cÄ± imha edildi
Nusaybin'de bulunan patlayÄ±cÄ± imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi mahallelerde ele geÃ§irilen patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi
Beyaz Saray'dan 'McMaster'in aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili geri adÄ±m
Beyaz Saray'dan 'McMaster'in aÃ§Ä±klamalarÄ±yla ilgili geri adÄ±m

Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik Konseyi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± General Herbert Raymond McMaster'Ä±n TÃ¼rkiye hakkÄ±ndaki sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "ABD'nin, bÃ¶lgeye istikrar getirmek ve her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶rÃ¼ yenmek iÃ§in TÃ¼rkiye ile stratejik ortaklÄ±k amacÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar Pakistan Deniz Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ± kabul etti
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri KomutanÄ±'nÄ± kabul etti

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral Abbasi'yi kabul etti.
AYM'den Diyanet Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na siyaset yasaÄŸÄ±
AYM'den Diyanet Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na siyaset yasaÄŸÄ±

Anayasa Mahkemesi, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, siyasi partilerden herhangi birini Ã¶vmesi ya da yermesi halinde iÅŸine son verileceÄŸini dÃ¼zenleyen kanun hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n iptal istemini reddetti.
Ã‡evik Kuvvet'i iÅŸgal giriÅŸimi davasÄ± sanÄ±klarÄ±na mÃ¼ebbet
Ã‡evik Kuvvet'i iÅŸgal giriÅŸimi davasÄ± sanÄ±klarÄ±na mÃ¼ebbet

FETÃ–â€™nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda BayrampaÅŸa'daki Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼ iÅŸgal ettikleri gerekÃ§esiyle yargÄ±lanan 18 kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ruhani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ruhani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani bir araya gelerek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Haberler

"Sivas'tan Ã§Ä±kan yolcu 5 saatte HaydarpaÅŸa'ya varacak"
quot Sivas'tan Ã§Ä±kan yolcu 5 saatte HaydarpaÅŸa'ya varacak quot

BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ekim sonu baÅŸlÄ±yor
BakÃ¼-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ekim sonu baÅŸlÄ±yor

DemiryollarÄ±na yeni yÃ¶netmelik
DemiryollarÄ±na yeni yÃ¶netmelik

Mobil abone sayÄ±sÄ± 74,5 milyon oldu
Mobil abone sayÄ±sÄ± 74 5 milyon oldu

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan Ä°ran'da
UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan Ä°ran'da

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±: Anket amacÄ±nÄ± aÅŸtÄ±
UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Anket amacÄ±nÄ± aÅŸtÄ±

Yeni metroyu bakanlÄ±k yapacak
Yeni metroyu bakanlÄ±k yapacak

3. KÃ¶prÃ¼ yoluna 5 milyon aÄŸaÃ§ dikilecek
3 KÃ¶prÃ¼ yoluna 5 milyon aÄŸaÃ§ dikilecek






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 