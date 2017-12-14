Seferihisar'da 38 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°zmir'de, yasa dÄ±ÅŸa yollardan Yunanistan adalarÄ±na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 38 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n Seferihisar ilÃ§esi SÄ±ÄŸacÄ±k aÃ§Ä±klarÄ±nda gÃ¶Ã§menlere ait lastik bir botun bulunduÄŸu bilgisi Ã¼zerine Sahil GÃ¼venlik ekipleri bÃ¶lgeye hareket etti.
Lastik botu durduran ekipler, Ã§oÄŸu Suriye uyruklu 4 Ã§ocuk 5'i kadÄ±n 38 kaÃ§ak gÃ¶Ã§meni kurtardÄ±.
Karaya getirilen gÃ¶Ã§menlerden 1 Ã§ocuk ve hamile bir kadÄ±n Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Tedavi edilen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin herhangi bir saÄŸlÄ±k sorunun olmadÄ±ÄŸÄ±, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan gÃ¶Ã§ idaresine teslim edileceÄŸi bildirildi.
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Ä°zmir'in Seferihisar ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan adalarÄ±na gitmek isteyen 38 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men Sahil GÃ¼venlik ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "100 yÄ±llÄ±k Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda oluÅŸan rÃ¼zgar ortalamalarÄ± hesaba katÄ±ldÄ± ve maksimum rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 100-120 kilometre olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼" dedi
Malta'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.
Yunanistan'da kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼meti kreditÃ¶rleriyle "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerine yÃ¶nelik saÄŸladÄ±klarÄ± anlaÅŸmayÄ± protesto etmek Ã¼zere genel greve gitmesi, hayatÄ± durma noktasÄ±na getirdi
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 12 ilde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda pilotlarÄ±n da bulunduÄŸu 17'si subay 62 rÃ¼tbeli asker ile 2 sivilden 45'i tutuklandÄ±
Ahmet Yesevi Ãœniversitesi MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. YÄ±ldÄ±z, "BugÃ¼n Anadolu'da, Balkanlar'da Ä°slam, MÃ¼slÃ¼manlÄ±k ve TÃ¼rklÃ¼k varsa bu Hoca Ahmet Yesevi sayesindedir. Arzu ettik ki gÃ¶nÃ¼l gÃ¶zÃ¼yle gÃ¶ren, can kulaÄŸÄ±yla iÅŸiten kardeÅŸlerimiz de bu deÄŸerli bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n birlik, beraberlik mesajlarÄ±ndan istifade etsinler" dedi
EGM'nin merkez teÅŸkilatÄ±nda bir ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kurulmasÄ±na iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 78'i KHK ile ihraÃ§ edilen eski Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± personeli, biri aktif Ã§alÄ±ÅŸan 79 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. 26 ilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda 24 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
GÃ¶lcÃ¼k'te pompalÄ± tÃ¼fekle ateÅŸ ederek aÄŸaca zarar veren ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunuldu
TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'nin Ä°stanbul Deklerasyonu'nda alÄ±nan, "DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ Filistin Devleti'nin baÅŸkenti olarak ilan ediyor ve bÃ¼tÃ¼n devletleri Filistin Devleti'ni ve DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n onun iÅŸgal altÄ±ndaki baÅŸkenti olduÄŸunu tanÄ±maya davet ediyoruz" kararÄ±na Avrupa medyasÄ± geniÅŸ yer verdi.
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi mahallelerde ele geÃ§irilen patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi
Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik Konseyi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± General Herbert Raymond McMaster'Ä±n TÃ¼rkiye hakkÄ±ndaki sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "ABD'nin, bÃ¶lgeye istikrar getirmek ve her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶rÃ¼ yenmek iÃ§in TÃ¼rkiye ile stratejik ortaklÄ±k amacÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral Abbasi'yi kabul etti.
Anayasa Mahkemesi, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n, siyasi partilerden herhangi birini Ã¶vmesi ya da yermesi halinde iÅŸine son verileceÄŸini dÃ¼zenleyen kanun hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n iptal istemini reddetti.
FETÃ–â€™nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda BayrampaÅŸa'daki Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼ iÅŸgal ettikleri gerekÃ§esiyle yargÄ±lanan 18 kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani bir araya gelerek gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼