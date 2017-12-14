16:16, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Seferihisar'da 38 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±





Ä°zmir'in Seferihisar ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan adalarÄ±na gitmek isteyen 38 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men Sahil GÃ¼venlik ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir'de, yasa dÄ±ÅŸa yollardan Yunanistan adalarÄ±na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 38 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men kurtarÄ±ldÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n Seferihisar ilÃ§esi SÄ±ÄŸacÄ±k aÃ§Ä±klarÄ±nda gÃ¶Ã§menlere ait lastik bir botun bulunduÄŸu bilgisi Ã¼zerine Sahil GÃ¼venlik ekipleri bÃ¶lgeye hareket etti. Lastik botu durduran ekipler, Ã§oÄŸu Suriye uyruklu 4 Ã§ocuk 5'i kadÄ±n 38 kaÃ§ak gÃ¶Ã§meni kurtardÄ±. Karaya getirilen gÃ¶Ã§menlerden 1 Ã§ocuk ve hamile bir kadÄ±n Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi edilen kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin herhangi bir saÄŸlÄ±k sorunun olmadÄ±ÄŸÄ±, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan gÃ¶Ã§ idaresine teslim edileceÄŸi bildirildi. Â

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