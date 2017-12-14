16:31, 14 Aralık 2017 Perşembe

Yunanistan'da genel grev

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'da binlerce kamu ve özel sektör çalışanı ile öğrenciler, bir günlük grev kapsamında hükümetin "kemer sıkma" önlemlerini protesto etti.

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu (GSEE) ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliğinin (PAME) çağrısıyla başkent Atina'nın Omonia Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 15 bin kişi, meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

Hükümetin kreditörlerle sağladığı "kemer sıkma" uzlaşısına karşı sloganlar atan göstericiler, 2018 bütçesini protesto etti.

Aralarında kamu ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra öğrenci gruplarının da yer aldığı göstericiler, grev haklarına dokunulmamasını, emekli gelirlerindeki kesintilerin iptalini ve asgari ücretin arttırılmasını istedi.

Filistin bayrakları taşıyan bir grup da ABD'nin Atina Büyükelçiliği binası önünde ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto etti.

Öte yandan, memurlar, sağlık çalışanları, öğretmenler, gazeteciler, noterler, avukatlar ve ulaşım sektörü çalışanlarının katıldığı grev sebebiyle başkentteki birçok sektörde hizmet verilemiyor.

Doktorların işbaşı yapmaması nedeniyle hastanelerin sadece acil servisleri hizmet verirken, ilk ve orta seviyedeki okullar da kapalı. Uçak seferlerinde aksamalar yaşanırken, tüm yolcu ve yük gemileri limanlarda demirli halde bulunuyor.

Yunanistan Devlet Demiryolları (OSE) da çalışanlarının işbaşı yapmaması yüzünden banliyö tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Gazetecilerin de greve katılmasıyla televizyonlarda haber yayınları iptal edilirken, yarın gazeteler basılmayacak.