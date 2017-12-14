Rakka operasyonu 2 binden fazla sivilin hayatına mal oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Rakka'nın DEAŞ'tan alınması için düzenlenen saldırılarda 2 bin 371 sivilin öldüğünü, 450 bin civarı sivilin de yerinden edildiğini açıkladı.
SNHR'nin Rakka raporunda, Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'ın kalesi konumundaki Rakka iline düzenlenen operasyonlarda 562'si çocuk 2 bin 371 sivilin öldüğü ve yaklaşık 450 bin sivilin de evini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.
Raporda, ölümlerin üçte ikisinin failinin, ABD ve onun destek verdiği SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK, kalanının ise Rusya destekli Beşşar Esed rejim güçleri olduğu ifade edildi.
Rakka operasyonlarını iki safhada ele alan raporda, Kasım 2016'dan DEAŞ'ın ilden tamamen çıkarıldığının duyurulduğu 19 Ekim 2017'ye kadar düzenlenen operasyonlarda 2 bin 323 sivilin öldürüldüğü belirtildi.
Buna göre, 2 bin 323 sivilden 543'ü çocuk, 346'sı ise kadındı. Raporda, ABD destekli PYD/PKK'nın ayrıca en az 99 katliam (bir seferde en az 5 kişinin öldürüldüğü saldırılar) yaptığı bilgisi paylaşıldı.
SNHR raporunda, bu dönem içerisinde ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun 383'ü çocuk, 247'si kadın bin 321 sivili öldürdüğü ve en az 87 katliam yaptığı belirtildi.
SDG maskesiyle PYD/PKK'nın 51'i çocuk, 50'si kadın 309 sivili öldürdüğü ve en az 4 katliam yaptığına dikkat çekildi.
Aynı dönemde DEAŞ'ın 693 sivili öldürdüğü, bu sivillerden 109'unun çocuk, 49'unun kadın olduğu ve örgütün en az 8 katliam yaptığı bildirildi.
Temmuz ortasından ekim başına kadarki sürede ise Rusya destekli rejim güçlerinin saldırılarına hız verdiği, 19'u çocuk, 8'i kadın 48 sivili öldürdüğü vurgulandı.
SNHR raporunda, Rakka'ya saldırılar sırasında en az 100 yaşam merkezinin (hastane, sivil savunma merkezi) hedef alındığı, uluslararası koalisyonun en 81, PYD/PKK'nın 7 ve DEAŞ'ın 12 merkezi vurduğu duyuruldu.
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