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17:05, 14 Aralık 2017 Perşembe
Avrupa
16:54, 14 Aralık 2017 Perşembe

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Britain First lideri Belfast'ta gözaltına alındı
Britain First lideri Belfast'ta gözaltına alındı

ABD Başkanı Trump’ın Twitter'dan paylaştığı İslamofobik videolarla gündeme gelen aşırı sağcı Britain First'in lideri Golding gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Twitter'dan paylaştığı İslamofobik videolarla gündeme gelen aşırı sağcı Britain First (Önce Britanya) lideri Paul Golding Belfast’ta gözaltına alındı.

Yardımcısı Jayda Fransen’in duruşmalarına katılmak için Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’a giden Golding’in burada güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Golding’in, Ağustos ayında Belfast’ta katıldığı “Kuzey İrlanda Teröre Karşı” mitinginde yaptığı konuşmadan ötürü sorgulanacağı belirtiliyor.

Fransen de aynı mitingde yaptığı İslam karşıtı konuşma ile nefret suçu işlediği gerekçesiyle yargılanıyor. Fransen’in yargılandığı davanın ilk duruşması bu sabah başlamıştı.

ABD Başkanı Trump geçen ay Twitter hesabından Fransen'in yayınladığı 3 İslamofobik videoyu yaklaşık 45 milyon takipçisiyle paylaşmıştı.

Fransen de videolarını Twitter hesabından paylaşan Trump’a teşekkür etmiş ve "Hapse atılmadan önce bana yardım etmenizi, müdahalede bulunmanızı istiyorum." ifadesiyle Trump'tan yardım istemişti.

Fransen, geçen yıl da başörtülü bir kadına sözlü tacizden yargılanmış ve "nefret suçu" işlediği sabit görülerek 2 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı. 

SADIK KHAN'A RAKİP OLMUŞTU

Bölünen Britanya Ulusal Partisinin üyelerince 2011'de kurulan Britain First'ün yaklaşık 6 bin üyesi bulunuyor.

Eylemleri için Müslümanların yoğun yaşadığı bölgeleri seçen Golding, son Londra belediye başkanlığı seçiminde Sadık Han'ın rakipleri arasında yer almıştı. Yüzde 1,2 (31 bin 372) oy toplayan Golding, sonuçlar açıklanırken kentin ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Han'a sırtını dönmesiyle dikkati çekmişti.  

Britain First, Han'ın seçim zaferinden sonra Müslüman yetkililere karşı "doğrudan militan eylem" tehdidinde bulunmuştu. Grup, internette paylaştığı mesajda "İstihbari operasyonlarımız Müslüman yetkililerin nerede yaşadıkları, çalıştıkları, ibadet ettikleri de dahil olmak üzere günlük yaşamları ve resmi görevleri üzerine yoğunlaşacak." ifadesini kullanmıştı.

"TERÖR LİSTESİNE ALINSIN"

İngiliz parlamentosunda geçen ay aşırı sağ ile ilgili yapılan oturumda bazı milletvekilleri, Britain First'ün terör listesine alınmasını istemişti.

İçişleri Bakanı Amber Rudd, listenin sürekli gözden geçirildiğini ve kriterlere uyan başka örgütlerin de listeye girebileceğini kaydetmişti.

Geçen yıl haziran ayında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair'in saldırı sırasında defalarca "önce Britanya" diye bağırdığı iddia edilmişti.

İngiltere, bu yıl "Ulusal Eylem" adlı aşırı sağcı grubu, terör listesine almış, grubun aralarında askerlerin de olduğu bazı üyeleri operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Ulusal Eylem'in Cox'un katili Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Mair, ilk duruşmasında adını soran hakime "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" sözleriyle yanıt vermişti.

Uzmanlar, Ulusal Eylem gibi örgütlerin üyelerini, Britain First ve benzeri gruplardan devşirdiğine ve aralarında bağlantılar bulunduğuna dikkati çekiyor.



İlgili Konular Paul Golding britain first abd trump İngiltere
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