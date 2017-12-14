Britain First lideri Belfast'ta gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay Twitter'dan paylaştığı İslamofobik videolarla gündeme gelen aşırı sağcı Britain First (Önce Britanya) lideri Paul Golding Belfast’ta gözaltına alındı.
Yardımcısı Jayda Fransen’in duruşmalarına katılmak için Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’a giden Golding’in burada güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.
Golding’in, Ağustos ayında Belfast’ta katıldığı “Kuzey İrlanda Teröre Karşı” mitinginde yaptığı konuşmadan ötürü sorgulanacağı belirtiliyor.
Fransen de aynı mitingde yaptığı İslam karşıtı konuşma ile nefret suçu işlediği gerekçesiyle yargılanıyor. Fransen’in yargılandığı davanın ilk duruşması bu sabah başlamıştı.
ABD Başkanı Trump geçen ay Twitter hesabından Fransen'in yayınladığı 3 İslamofobik videoyu yaklaşık 45 milyon takipçisiyle paylaşmıştı.
Fransen de videolarını Twitter hesabından paylaşan Trump’a teşekkür etmiş ve "Hapse atılmadan önce bana yardım etmenizi, müdahalede bulunmanızı istiyorum." ifadesiyle Trump'tan yardım istemişti.
Fransen, geçen yıl da başörtülü bir kadına sözlü tacizden yargılanmış ve "nefret suçu" işlediği sabit görülerek 2 bin sterlin para cezasına çarptırılmıştı.
SADIK KHAN'A RAKİP OLMUŞTU
Bölünen Britanya Ulusal Partisinin üyelerince 2011'de kurulan Britain First'ün yaklaşık 6 bin üyesi bulunuyor.
Eylemleri için Müslümanların yoğun yaşadığı bölgeleri seçen Golding, son Londra belediye başkanlığı seçiminde Sadık Han'ın rakipleri arasında yer almıştı. Yüzde 1,2 (31 bin 372) oy toplayan Golding, sonuçlar açıklanırken kentin ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Han'a sırtını dönmesiyle dikkati çekmişti.
Britain First, Han'ın seçim zaferinden sonra Müslüman yetkililere karşı "doğrudan militan eylem" tehdidinde bulunmuştu. Grup, internette paylaştığı mesajda "İstihbari operasyonlarımız Müslüman yetkililerin nerede yaşadıkları, çalıştıkları, ibadet ettikleri de dahil olmak üzere günlük yaşamları ve resmi görevleri üzerine yoğunlaşacak." ifadesini kullanmıştı.
"TERÖR LİSTESİNE ALINSIN"
İngiliz parlamentosunda geçen ay aşırı sağ ile ilgili yapılan oturumda bazı milletvekilleri, Britain First'ün terör listesine alınmasını istemişti.
İçişleri Bakanı Amber Rudd, listenin sürekli gözden geçirildiğini ve kriterlere uyan başka örgütlerin de listeye girebileceğini kaydetmişti.
Geçen yıl haziran ayında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair'in saldırı sırasında defalarca "önce Britanya" diye bağırdığı iddia edilmişti.
İngiltere, bu yıl "Ulusal Eylem" adlı aşırı sağcı grubu, terör listesine almış, grubun aralarında askerlerin de olduğu bazı üyeleri operasyonlarla gözaltına alınmıştı.
Ulusal Eylem'in Cox'un katili Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Mair, ilk duruşmasında adını soran hakime "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" sözleriyle yanıt vermişti.
Uzmanlar, Ulusal Eylem gibi örgütlerin üyelerini, Britain First ve benzeri gruplardan devşirdiğine ve aralarında bağlantılar bulunduğuna dikkati çekiyor.
ABD Başkanı Trump’ın Twitter'dan paylaştığı İslamofobik videolarla gündeme gelen aşırı sağcı Britain First'in lideri Golding gözaltına alındı
Moskova'da kavgaya karışan 12 Tacik ve Özbek vatandaşı gözaltına alındı.
Madhya Pradeş eyaletinin mutluluk bakanı, 2009'da işlenen bir cinayetle bağlantısı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği tutuklama kararın ardından ortadan kayboldu
Kazakistan lideri yeni Baş Müftü'yü tebrik ederek ülkede Hanefi mezhebinin hükümlerini bilen imamlarla çalışmak gerektiğini söyledi.
Ürdün'den New York'a giden yolcu uçağının Ürdünlü pilotu, uçuş sırasında "Şu anda Filistin'in başkenti Kudüs'ten geçiyoruz" dediği için New York'ta bulunan Keneddy Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Singapur Dışişleri Bakanlığı, “(Myanmarlı yetkililere teslim edilen) Yardımlarımızın din ayrımı yapılmadan doğru kişilere ulaştırılacağına inanıyoruz” dedi
Guterres, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların etkili olabilmesi için tüm ülkelere ortak çaba çağrısı yaptı
İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu, "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" anketinin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" olma suçlamasıyla engellendiğini duyurdu.
CDU/CSU, koalisyon görüşmeleri için SPD'ye kapıları açarken, SPD, Hristiyan Birlik partileriyle yeniden ortaklık yapma konusunda ikiye bölündü
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan Fizuli Salahov isimli bir asker şehit oldu.
Çin Dışişleri Bakanlığı, İslam ülkelerinin Kudüs endişelerini anlayışla karşıladıklarını açıkladı
Mozambikli Müslümanların, ülke yönetiminin terör saldırılarını bahane göstererek cami ve mescitleri kapatmasına tepkileri sürüyor
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Eş-Şebab'ın, polis akademisini hedef alan intihar saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti
Telanga eyaleti kırsalında düzenlenen operasyonda 8 militan öldürüldü
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde pazar günü yaşanan olaylarda gözaltına aldığı down sendromlu Muhammed et-Tavil, başına gelenleri anlattı