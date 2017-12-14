17:05, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan'dan yeÅŸil pasaportlu genÃ§lere mÃ¼jde

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stihdam ÅžurasÄ±'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, yeni bir istihdam Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak istihdam saÄŸlayacak iÅŸverenlere yÃ¶nelik prim ve vergi desteÄŸi vereceklerini aÃ§Ä±kladÄ±. ErdoÄŸan ayrÄ±ca "YeÅŸil pasaport olarak bilinen hususi damgalÄ± pasaport sahibi genÃ§lerimiz, kayÄ±tlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nda bu haklarÄ±nÄ± kaybediyorlardÄ±. ArtÄ±k 18-25 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki genÃ§lerimiz Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlasalar da pasaportlarÄ±nÄ± kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilecekler" dedi.

BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde, "Ä°stihdam ÅžurasÄ±" gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Åžura'da konuÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, YÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinin bÃ¼yÃ¼me rakamÄ±nÄ±n yÃ¼zde 11,1. olarak aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Ãœlkemiz Ã§ok zor dÃ¶nemlerden geÃ§erek bugÃ¼nlere ulaÅŸtÄ±. Bunu en iyi iÅŸ camiasÄ± bilir. 2017 yÄ±lÄ±mÄ±z, kazanÄ±mlarla dolu bir yÄ±l oldu. KÃ¶tÃ¼ ve karamsar senaryolarÄ±n hepsi, yazanlarÄ±n, Ã§izenlerin elinde kaldÄ±. KaramsarlÄ±k deÄŸil, umut kazandÄ±, gelecek kazandÄ±, TÃ¼rkiye kazandÄ±. 16 Nisan halk oylamasÄ± ile TÃ¼rkiye yeni bir yÃ¶netim sistemine geÃ§iÅŸ yaptÄ±. 15 yÄ±lda TÃ¼rkiye'yi 3'e katladÄ±k. Ä°stikrar ve gÃ¼ven. Ä°stikrar ve gÃ¼venin olduÄŸu gÃ¼Ã§lÃ¼ siyasi iradenin olduÄŸu TÃ¼rkiye bunu baÅŸardÄ±. Ä°hracatÄ±mÄ±z 36 milyar dolardan 4 kat artÄ±ÅŸ ile 155 milyar dolarÄ±n Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±. Bu sene ihracatta bÃ¼tÃ¼n dÃ¶nemlerin Ã¼zerinde bir rakama ulaÅŸÄ±rsak ÅŸaÅŸÄ±rmayÄ±n. OrtalÄ±k gÃ¼llÃ¼k gÃ¼listanlÄ±k deÄŸildi. Bu baÅŸarÄ±lara dÃ¼nya aÄŸÄ±r ekonomik ve insani krizleri yaÅŸarken ulaÅŸtÄ±k. Ãœlkeler iflas bayraÄŸÄ±nÄ± Ã§ekerken TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼meye, parlayan yÄ±ldÄ±z olmaya devam etti.

BÃ¶lgemizde var olan ve halen devam eden kaos, kriz ve iÃ§ savaÅŸlara raÄŸmen bu baÅŸarÄ±yÄ± ortaya koyduk. Ä°Ã§eride darbe giriÅŸimi ve Ã§etelerle, terÃ¶r iÅŸle mÃ¼cadele ederken bu baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±k. YÄ±lÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinin bÃ¼yÃ¼me rakamÄ± yÃ¼zde 11,1. DÃ¼nyada bir rekor. Ã‡in'i de Hindistan'Ä± da geride bÄ±rakarak, TÃ¼rkiye listenin baÅŸÄ±na yerleÅŸti. TÃ¼rkiye'ye yakÄ±ÅŸan da budur. AynÄ± ÅŸekilde ihracatta da rekora gidiyoruz. YÄ±llÄ±k bazda AralÄ±k ayÄ±nda 155,5 milyar dolarlÄ±k ihracatÄ± yakaladÄ±k. YÄ±l sonu itibariyle de bÃ¼tÃ¼n dÃ¶nemlerin rekoruna ulaÅŸmayÄ± hedefliyoruz. HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. 15 yÄ±ldÄ±r hiÃ§bir zaman kÃ¼Ã§Ã¼k hesaplar yapmadÄ±k, kÄ±sa vadeli dÃ¼ÅŸÃ¼nmedik. TÃ¼rkiye'ye bir bÃ¼tÃ¼n olarak baktÄ±k, emeÄŸi ve alÄ±n terini sosyal adaletle, bÃ¶lgesel adaletle, gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± adaletiyle birlikte ele aldÄ±k. Bu bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±nÄ±n eseridir. Bizim gÃ¼ndemimizde yeni kavga alanlarÄ± meydana getirmek deÄŸil, Ã¼lkemize zaman kaybettiren, enerji kaybettiren hususlarÄ± sÃ¼ratlice Ã§Ã¶zmek var.

Bizler Ã¼retimin, yatÄ±rÄ±mÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mak iÃ§in sizler de daha fazla Ã¼retmek iÃ§in Ã§aba gÃ¶steriyorsunuz. BÃ¼tÃ¼n mesel samimiyet ve iÃ§tenlikle geleceÄŸe sahip Ã§Ä±kmak. Hedefimiz karamsarlÄ±ÄŸÄ±n kÃ¶kÃ¼nÃ¼ kazÄ±mak TÃ¼rkiye'nin enerjisini TÃ¼rkiye kazandÄ±rmak. 2017'nin baÅŸÄ±nda felaket senaryolarÄ± devreye alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 2018'e girerken benzer oyun tekrar edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Åžundan herkes emin olsun yarÄ±n bugÃ¼nden gÃ¼zel olacak. Sadece istihdamÄ± beklenen dÃ¼zeyde artÄ±rmak yetmiyor. Ä°stihdama katÄ±lÄ±mÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dikkate alarak bir yerine iki, iki yerine Ã¼Ã§, Ã¼Ã§ yerine dÃ¶rt ilave istihdam iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ seferberliÄŸi yapmamÄ±z gerekiyor. GÃ¼n bugÃ¼ndÃ¼r, hÃ¼kÃ¼metiniz arkanÄ±zda, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z arkanÄ±zda, artÄ±k sÃ¶z sizin, iÅŸ sizin" diye konuÅŸtu.

Ä°stihdam ÅžurasÄ±'nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Seferberlik kapsamÄ±nda, 2017'de 1,5 milyon kiÅŸiye ilave istihdam saÄŸlanmasÄ± Ã¼lkemiz iÃ§in bir rekordur. Ãœlkemiz ile ilgili kriz tellallÄ±ÄŸÄ± yapanlara en gÃ¼zel cevap iÅŸte bu tÃ¼r geliÅŸmelerdir. Ãœlkemizin 3. Ã§eyrekte yÃ¼zde 11,1 bÃ¼yÃ¼meye dudak bÃ¼kenlerin elde ettiÄŸimiz 1,5 milyon kiÅŸilik ilave istihdamÄ± takdir etmelerini elbette beklemiyoruz. Sadece gÃ¶lge etmesinler, ayaÄŸÄ±mÄ±za baÄŸ olmasÄ±nlar yeter. Ä°stihdam seferberliÄŸinde elde ettiÄŸimiz neticede devletin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± teÅŸvikler elbette Ã¶nemlidir. 2023 projelerimizle somutlaÅŸan bir hedef var. Buna ulaÅŸmanÄ±n yolu Ã¼retmekten, yenilenmekten geÃ§iyor. ÃœÃ§ Ã§eyrekteki yÃ¼zde 7,4'lÃ¼k bÃ¼yÃ¼me oranÄ± hedeflerimiz doÄŸrultusunda ilerlediÄŸimizi gÃ¶steriyor. YÄ±l sonunda da bu dÃ¼zeyde bir oranÄ± tutturacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Bu yÄ±l elde ettiÄŸimiz ilave istihdam gereken Ã§abayÄ± ortaya koyarsak neticeye ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z anlamÄ±na geliyor" ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, "TÃ¼m giriÅŸimcilerimizden, iÅŸadamlarÄ±mÄ±zdan ÅŸahsÄ±m ve milletim adÄ±na yeni bir ricam olacak. Ä°stihdam seferberliÄŸini herhalde sÃ¼rekli devletten bekleyecek olursak ciddi bir yanÄ±lgÄ± olur. 1,5 milyon Ã¼yesi olan TOBB yÄ±lbaÅŸÄ±nda kendisinden bÃ¼tÃ¼n Ã¼yelerin artÄ± bir istihdam saÄŸlamasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Åžimdi bÃ¼yÃ¼me oranÄ±mÄ±z ikiye katladÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re biz artÄ± iki istihdam saÄŸlayacak olursak bu Ã¼lkemizin bÃ¼yÃ¼me oranÄ±nÄ± daha da geniÅŸletecek ve bu Ã¼lkeyi kÄ±skananlarÄ± da Ã§Ä±ldÄ±rtacaktÄ±r. Bu halkÄ±mÄ±n iÅŸverenlere olan muhabbetini, sevgisini de artÄ±racaktÄ±r. Devlet millet kaynaÅŸmasÄ±nÄ± daha da arttÄ±racaktÄ±r. Veren el alan elden hayÄ±rlÄ±dÄ±r. 'Ã‡ok verdim, bÃ¶yle nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸayÄ±m, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rayÄ±m' demeyin. Ä°nanÄ±n verdiÄŸiniz kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdÄ±r. HiÃ§ endiÅŸeniz olmasÄ±n. Bu konuda rahat olun" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

ErdoÄŸan, yeni istihdam saÄŸlayacaklara yÃ¶nelik teÅŸviklere iliÅŸkin ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "Prime esas kazanÃ§ sistemini getiriyoruz. Bir baÅŸka ifade ile artÄ±k ek istihdamda 4 bin 740 liraya kadar olan Ã¼cretler de sigorta primi teÅŸvikine dahil edildi. Prim ve vergi desteÄŸi her sigortalÄ± iÃ§in 12 ay olacak ÅŸekilde Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l da sÃ¼recek. Rakamlar yeni asgari Ã¼crete gÃ¼ncellenecek, bu teÅŸvik 2020'ye kadar sÃ¼recek. AmacÄ±mÄ±z yatÄ±rÄ±mcÄ±lara Ã¶nlerini gÃ¶rebilecekleri uzun vadeli planlar yapabilecekleri devletin desteÄŸini hissedebilecekleri iklim oluÅŸturmak."

Esnaflara verilecek desteÄŸe iliÅŸkin ErdoÄŸan, "15 Temmuz'daki kahramanlÄ±k ve cesaretlerini asla unutmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, unutmayacaÄŸÄ±mÄ±z esnaflarÄ±mÄ±za mÃ¼jdemiz var. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l 3 ve daha az Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olan iÅŸletmelerimizin saÄŸladÄ±klarÄ± her ek istihdam iÃ§in Ã¶dedikleri maaÅŸ, prim ve vergilerin bir ayÄ±nÄ± verginin birini kendileri birini devlet Ã¶deyecek. EsnaflarÄ±mÄ±za, kÃ¼Ã§Ã¼k iÅŸletmelere bir ay senden bir ay bizden diyoruz. Bu teÅŸvik 12 ay sÃ¼reyle geÃ§erli olacak" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸÃ§inizi kendiniz yetiÅŸtirin sloganÄ± ile Ä°ÅžKUR'un kendi iÅŸÃ§ini kendin yetiÅŸtir programÄ± sÃ¼recek ve 3 aydan altÄ± aya Ã§Ä±kacak. KatÄ±lanlara gÃ¼nlÃ¼k 54 lira cep harÃ§lÄ±ÄŸÄ± verilecek" dedi.

ErdoÄŸan, "Ä°ÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitim programlarÄ± ve mesleki eÄŸitim kurslarÄ±na katÄ±lan kadÄ±nlara, 2-5 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklarÄ± iÃ§in aylÄ±k 400 lira bakÄ±m desteÄŸi vereceÄŸiz" dedi.

ErdoÄŸan, "YeÅŸil pasaport olarak bilinen hususi damgalÄ± pasaport sahibi genÃ§lerimiz, kayÄ±tlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nda bu haklarÄ±nÄ± kaybediyorlardÄ±. ArtÄ±k 18-25 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki genÃ§lerimiz Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlasalar da pasaportlarÄ±nÄ± kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilecekler" dedi.

ErdoÄŸan, "Bir diÄŸer mÃ¼jde, engellilere Ä°ÅžKUR tarafÄ±ndan 36 bin liraya kadar hibe desteÄŸi veriliyor. Bu rakamÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l 50 bin liraya yÃ¼kseltiyoruz. TeÅŸvikle bir istihdam ilave eden iÅŸadamlarÄ±mÄ±zdan bir daha ilave edip iki istihdam saÄŸlamalarÄ±nÄ± bekliyoruz. Daha fazla olursa niye daha fazla oldu demeyiz. BugÃ¼ne kadar Ã¶nÃ¼mÃ¼ze Ã§Ä±kartÄ±lan engelleri milletimizle birlikte aÅŸtÄ±k. Bundan sonra da aynÄ± ÅŸekilde devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.